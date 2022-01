Des pailles en seigle 100% sarthoises : la production est lancée

Une agricultrice de Luché-Pringé (Sud Sarthe) se lance dans la production de pailles en seigle. Cassandra Bourmault espère en fabriquer 8 millions par an dans un premier temps, grâce à une machine sur-mesure. Principaux débouchés de ces « Végépailles » : les bars, les restaurants et les EHPAD.

Pour mener à bien son projet de "Végépailles", Cassandra Bourmault (à gauche) a déjà embauché six personnes.

L’année 2022 est celle de la concrétisation pour Cassandra Bourmault. Après un long travail préparatoire, l’agricultrice de Luché-Pringé, dans le Sud Sarthe débute sa fabrication de pailles à boire en seigle. Une alternative aux pailles en plastique, désormais interdites en France. La jeune femme a reçu au mois de décembre 2021 la machine sur-mesure qui lui permettra de produire « huit millions » de "Végépailles" par an, dans un premier temps.

Circuit court, de la production à la commercialisation

La matière première de ces produits est 100% locale. Elle provient des 50 hectares de seigle récoltés sur l’exploitation familiale. La machine sert à trier les brins et à retenir ceux qui ont le bon diamètre et la bonne longueur. « Ensuite, nous disposons d’un système de nettoyage permettant de proposer des pailles saines et aux normes », explique Cassandra Bourmault.

L’agricultrice sarthoise estime que les débouchés sont nombreux. « Une étude de 2018 indique que, chaque année, en France, 3,8 milliards de pailles sont utilisées », rapporte-t-elle. « Nous visons les restaurants, les bars, les grossistes mais aussi les particuliers, à travers la grande distribution et les épiceries ».

Un débouché dans les EHPAD et maisons de retraite

Autres clients possibles : les EHPAD et les maisons de retraite. « Nous avons déjà des demandes », confirme l’agricultrice. « Nous allons procéder à des essais car nos pailles doivent servir pour des boissons mais aussi pour de la soupe pour des personnes qui, parfois, ne peuvent pas bouger la tête ou le peuvent difficilement », explique Cassandra Bourmault. Pour mener à bien son projet, la Sarthoise a déjà embauché six personnes. « Chaque machine ajoutée entraînera le recrutement de quatre personnes supplémentaires », annonce la cheffe d’entreprise.

Une forte concurrence

Depuis l’interdiction des pailles à boire en plastique en juillet 2021, les solutions alternatives se sont multipliées. « Le secteur est concurrentiel », reconnaît Cassandra Bourmault. « Les pailles en papier sont nos principaux concurrents. Les nôtres sont plus chères », admet-elle. « Mais elles ne feront pas de dépôt dans le verre ».

