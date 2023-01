Des palaces à la godasse : le succès de la nouvelle cordonnerie de Valence

Aline Bouchet n'a que 33 ans mais cordonnière est son deuxième métier. Elle était dans le management hôtelier international, mais elle a fait une reconversion : "je ne quittais pas mon travail parce que je ne l'aimais plus. Mais je voulais trouver quelque chose encore plus en accord avec moi-même à mes 30 ans, que je n'avais pas à mes 20 ans."

Elle voulait un métier manuel, elle a contacté une agence de transition professionnelle : "on a pris tous les métiers de l'artisanat et on a fait entonnoir. Et le seul qui revenait tout le temps, c'était la cordonnerie. Je suis allée voir en premier Philippe Bonhumot, cordonnier à la Voulte. J'ai poussé la porte de sa boutique et j'ai dit "wahou, c'est absolument fabuleux.""

Aline Bouchet a donc ouvert sa propre boutique "La loge de la cordonnière" en novembre, rue Général Farre à Valence. Son carnet de commande est plein pour 15 jours. Elle travaille 7 jours sur 7, termine parfois à minuit : "je suis très étonnée, parce que c'est une création d'entreprise. Je m'attendais à avoir plus de creux. J'avais prévu de développer mon côté créatif dans ces moments-là. Mais je n'ai pas pu du tout ! Je croule sous le boulot."

"La loge de la cordonnière" à Valence voit les clients affluer © Radio France - Alexandre Berthaud

Côté création Aline Bouchet a eu le temps de fabriquer quelques ceintures. Elle projette de créer des sacs sur mesure, des chaussures de bébé. Pour elle la reconversion est réussie : "j'ai des projets différents tous les jours, des lients différents, des choses différentes. On ne voit pas le temps passer. C'est fabuleux !"