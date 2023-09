Des panneaux solaires sur les bâtiments agricoles isérois pour faciliter les investissements des agriculteurs

Les taules et les tuiles des bâtiments agricoles disparaissent par endroit sous les panneaux photovoltaïque. Cela représente 80% des installations réalisées par Terre et Lac solaire, entreprise spécialisée dont le siège se trouve à Lyon. Elle s'est associée à la coopérative agricole Oxyane (fusion de La Dauphinoise et d'autres coopératives de la région) pour accompagner les agriculteurs qui souhaitent s'équiper.

"L'enjeu est de répondre à différents éléments" commence Bertrand Rey, directeur commercial de Terre et Lac, et notamment à "la transition énergétique. Concernant l'agriculteur, les enjeux sont multiples. Le premier, le plus connu en général, c'est un besoin de construire des bâtiments pour entreposer par exemple des machines agricoles. Sous certaines conditions techniques et réglementaires, on peut proposer de construire un bâtiment sur lequel nous allons poser des panneaux photovoltaïques."

La production d'énergie finance l'investissement

Ces installations de panneaux solaires permettent aux agriculteurs de "bénéficier d'une structure à moindres frais" assure Bertrand Rey. "La production de photovoltaïque permet une rémunération et en fait, c'est cette rémunération qui, globalement, va permettre de financer le hangar agricole." Si l'exploitant assure lui-même le financement de ce bâtiment, la production d'énergie va lui rapporter. L'installation de panneaux solaires peut aussi permettre de remplacer une toiture. "Le coût de réparation et de remplacement de cette hauteur peut être pris en charge en installant des panneaux photovoltaïques sur son toit."

L'installation de panneaux solaires sur les bâtiments progresse et "c'est clairement en lien avec ce qu'on entend quotidiennement aujourd'hui sur la transition énergétique que la France opère" estime le directeur commercial de Terre et Lac solaire. "Tout le monde est à l'écoute des solutions que les entreprises proposent et il est important effectivement d'aller recueillir tout d'abord les besoins de chaque agriculteur." Pour lui, le bénéfice de ces installations est double puis que "cet investissement-là participe d'une part à la transition énergétique et complète ou abonde une rentabilité financière de l'exploitation. Il permet parfois à certains agriculteurs de pouvoir compléter leur rémunération globale et leur chiffre d'affaires global d'exploitation."