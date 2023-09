Des parcelles de terrain à 1€ le mètre carré : Fursac veut attirer des jeunes parents et travailleurs

"Parcelles constructibles à 1€/m² !", voilà ce qu'on peut lire sur le site de la mairie de Fursac, commune au sud de La Souterraine. Une initiative de la mairie pour attirer de nouveaux habitants. "Le constat est parti du recensement de février 2020 : nous étions en-dessous des 1.500 habitants" explique Olivier Mouveroux, le maire. "Dans le même temps, les effectifs à l'école ont baissé depuis trois ans, donc on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour donner un avenir à la commune". C'est ainsi que huit parcelles d'un lotissement, de 750 à 1.350 m² se sont retrouvés mises en vente à ce tout petit prix.

Jeunes couples avec enfants plus que bienvenus

Une offre qui vient avec quelques conditions : pouvoir construire dans les deux ans, en faire une résidence principale, avec des enfants en âge d'être scolarisés à l'école primaire de la ville. "On souhaite aussi que ces gens-là puissent s'inscrire dans une vie professionnelle locale" souligne le maire. Des critères qui n'ont pas du tout limité les candidatures : la mairie a été contactée par près de 1.500 personnes. Plus d'une centaine sont allées au bout de la démarche.

Parmi elles, Sandy et Kévin Cordon, parents corréziens de 6 enfants sont tout à fait enchantés par la perspective de s'installer dans la commune. "Quand on a vu l'annonce au début, on s'est dit qu'on allait être recalés, parce que nous sommes une famille nombreuse, et souvent, ça repousse. Mais là, au contraire !" sourit la mère de famille. Quelques jours seulement après leur visite, son mari a déjà trouvé un emploi à Noth, et elle un entretien à Azérables.

Même son de cloche du côté de Heba Kramp. Elle cherche depuis deux ans avec son mari un grand terrain, pour leurs cinq enfants et eux. Forcément, le prix les a attiré, surtout comparé à ceux de la région parisienne, où ils habitent actuellement. "Mon aînée qui a 12 ans a un peu d'appréhension, mais comme je lui dis, elle pourrait avoir sa propre chambre ! La vie rurale ne nous fait pas peur, au contraire. J'ai déjà plein d'idées pour m'investir aussi dans la vie associative de la commune" s'enthousiasme cette cheffe des ventes qui pourra télétravailler.

Des parcelles supplémentaires bientôt mises en vente ?

Cette initiative a largement dépassé les espérances du maire, qui souligne que l'offre a même dépassé les frontières françaises. "Un médecin du Canada qui veut revenir en France nous a indiqué qu'il pourrait être intéressé. Ça serait un atout majeur aussi pour la commune". Selon lui, l'engouement repose aussi sur le fait que la communauté de commune propose en parallèle des terrains à vendre en zone d'activité à 1,50€ par m².

Le plus dur va maintenant de faire un choix : le temps de faire les dernières vérifications, la mairie devrait contacter les heureux élus d'ici mi-septembre. Et envisage de mettre rapidement en vente d'autres parcelles de terrain, au même prix.