Des parlementaires et des élus volent au secours de l'aéroport de Vatry

Il faut sauver Vatry. Plusieurs parlementaires et élus locaux de Champagne sollicitent le soutien du Président de la République Emmanuel Macron, du Gouvernement et de la région Ile-de-France pour le développement de l'aéroport marnais. Dans une lettre commune envoyée ce mardi 28 mars, ces 14 personnalités vantent les atouts de Vatry et demandent une mobilisation "des décideurs aéroportuaires, politiques et économiques nationaux".

Pour les signataires, il y a urgence car l'aéroport de Vatry n'a jamais fonctionné à la hauteur des espérances. En début d'année 2023, Christian Bruyen, le président du Conseil départemental qui en a la gestion, menaçait même de vendre la plateforme. En quelques années seulement, les chiffres ont drastiquement baissé : 30.000 tonnes de fret traités en 2021, 18.000 en 2022 et peut-être moitié moins en 2023.

Une solution : diriger les flux de fret vers Vatry

Pourtant, le site marnais a beaucoup d'avantages : "Une piste d'atterrissage de 3.860 mètres de long, plateforme pouvant traiter 200.000 tonnes de fret par an, accueil de tous types d'avions. Cette plateforme aéroportuaire est un pivot du transport et de la logistique au cœur de la Champagne et de l'Europe à moins de 150 kilomètres de Paris", écrivent les élus dans leur courrier.

Pour que cet aéroport prenne enfin son envol, la solution serait de "diriger les flux de fret de notre pays vers Vatry, plutôt que vers d'autres plateformes étrangères concurrentes, notamment au Bénélux. Cette réorientation aura des bénéfices financiers et fiscaux par la relocalisation d'activités en France."

