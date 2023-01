Des pass à vie en échange d'un travail saisonnier

Tout faire pour attirer des saisonniers ! Le gérant de deux gros parcs de loisirs de Vendée, O'Fun park et O'Gliss park entre Les Sables d'Olonne et La Tranche-sur-Mer propose d'offrir un pass à vie pour ceux qui s'engagent pour une saison complète (d'avril à septembre) à O'Fun park. Et un pass illimité la saison suivante pour les saisonniers de O'Gliss park engagés eux en juillet-août. L'objectif est vraiment de les fidéliser.

"On a de plus en plus de mal à recruter- explique Clément Trigatti chargé de communication- il s'agit de les attirer pour la saison longue, on finance les formations d'opérateur d'accrobranche et de surveillant de baignade, on a envie de fidéliser des saisonniers sur plusieurs saisons". 300 postes sont à pourvoir cet été sur les deux parcs.

