Des pâtisseries et du pain à base d'algues, imaginés par un Mayennais, ont la cote en Allemagne

Un boulanger mayennais a la cote en ce moment en Allemagne : Ludovic Gerboin est installé près de Munich depuis plus de 10 ans. Depuis quelques mois, ce Lavallois de 43 ans s'est lancé dans des pâtisseries, des viennoiseries et du pain aux algues. Cette spécialité attire la curiosité des clients allemands, ils sont de plus en plus nombreux à goûter ces produits colorés.

Collaboration avec l'Université de Munich

Ludovic Gerboin a lancé ce projet il y a un an lorsqu'il a rencontré un professeur de l'Université de Munich, spécialiste des algues. Après plusieurs mois de recherches, le boulanger mayennais, installé en Allemagne, finit par créer des viennoiseries et des pâtisseries à base d'algue, ainsi que du pain. Les couleurs des produits attirent l'œil des clients : "Il n'y a pas besoin de produits chimiques, tout est naturel", souligne Ludovic Gerboin. Ses produits permettent aussi de sensibiliser sa clientèle aux "bienfaits des algues".

L'Alguette est une baguette à base d'algue créée par Ludovic Gerboin, un Lavallois qui tient une boulangerie en Allemagne. - Ludovic Gerboin

Dans la vitrine du boulanger mayennais, on trouve notamment des "tartelettes cacao caramel et à la ganache d'algue, une tartelette caramel fleur de sel et une crème d'amande aux algues. Il y a aussi une tartelette à base d'algues bleues, la spirulina : sa particularité, c'est que dans la nuit, si on met une lampe ultraviolette, elle change de couleur. Donc, la tartelette quand on la met au magasin, elle change de couleur avec la lumière", décrit le Lavallois de 43 ans, installé près de Munich.

Ludovic Gerboin s'est aussi fait connaître dans les médias allemands grâce à sa baguette à base d'algues, qu'il a surnommé l'Alguette. _"_Elle est composée d'un mouillage de graines de chia, d'épeautre vert et de l'algue chlorella, une farine de tradition française. L'Alguette est fabriquée dans les règles de la baguette de tradition française. Ça veut dire qu'elle est fabriquée une journée avant, elle est mise 24 heures au frigo afin de prononcer le goût légèrement amer", détaille le boulanger mayennais. Selon lui, l'Alguette "se marie très bien avec la charcuterie par exemple".