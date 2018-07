Vivonne, France

Elle a 29 ans et déjà un beau palmarès : Claire Bren, licenciée du club de kayak de Vivonne est championne du monde de descente de rivière en sprint et par équipe, championne d'Europe et plusieurs fois championne de France de. Maintenant, elle vise les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, en kayak course en ligne (puisque la descente de rivière n'est pas une discipline olympique).

65.000 € d'ici 2020

Pour cela Claire Bren a besoin d'argent : 65.000 € sur trois ans, pour financer ses stages, ses déplacements, ses entraînements et ses compétitions. Elle reçoit des subventions des collectivités locales, et un soutien de son employeur, le Rectorat de Poitiers... mais pas seulement.

L'association Entreprendre en Clain l'aide aussi : elle regroupe une quarantaine d'entreprises de la Vallée du Clain (de Fleuré à Vivonne), mobilisées derrière la championne. Certaines sociétés ont doublé le montant de leur cotisation pour verser la moitié à Claire Bren. Et l'association organise des "Olympiades du Clain", ce vendredi 6 juillet, à Vivonne.

Des Olympiades pour la pousser vers les JO

Huit équipes de cinq personnes vont se relayer sur huit épreuves ludiques, avant une soirée repas et concerts. Tous les organisateurs sont bénévoles et les charges sont réduites, afin de reverser l'intégralité des recettes à Claire Bren. Au total, elle devrait recevoir un chèque de plus de 5.000 €.

Il reste des places pour trois équipes pour cette manifestation : renseignements et inscriptions sur la page Facebook Entreprendre en Clain.

Pour Claire Bren, les sélections pour les JO de 2020 sont prévues... début 2020.