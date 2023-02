Des péages autoroutiers en hausse pour les conducteurs des Pyrénées Orientales

Olivier Got

Emprunter l'autoroute coute désormais plus cher aux conducteurs catalans. Dans les Pyrénées Orientales, presque tous les trajets sont concernés par cette augmentation. Au départ de Perpignan Nord, il faut maintenant débourser 20 euros 60 pour aller jusqu’à Toulouse. C’est 1 euro 20 de plus qu’avant. Pour vous rendre à Montpellier comptez désormais 16 euros 20. Pour faire ses courses en Espagne à la Jonquera, c’est 20 centimes de plus, soit 3.20 euros.

ⓘ Publicité

En moyenne, la hausse des prix sur le réseau autoroutier tourne autour de 5%. C’est moins que l’inflation enregistrée en France l’année dernière, se défend Vinci Autoroute.

Le gestionnaire de l’A9 et de l’A61 explique qu’il a bloqué le prix des trajets du quotidien. Pas de changement donc entre la sortie Nord et la sortie Sud de Perpignan. C’est toujours 1 euro. Au départ de Perpignan Nord, les tarifs ne bougent pas vers le Perthus ou Leucate. Mais pour aller à Narbonne ou Béziers, vous n’échapperez pas à l’augmentation.

Les abonnés Vinci Autoroutes peuvent bénéficier de réduction s’ils roulent beaucoup.

Pas sûr cependant que cela soit suffisant pour apaiser la colère des automobilistes...