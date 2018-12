Des pénuries de carburants dans plusieurs stations-service dans les Bouches-du-Rhône

Les pénuries se multiplient dans les stations-service des Bouches-du-Rhône. Des pénuries liées au blocage des dépôts pétroliers de Fos-sur-Mer, de Puget-sur-Argens et de la raffinerie de la Mède. Les stations Total sont les plus touchées.

Les pénuries se multiplient dans les stations-service des Bouches-du-Rhône. Des pénuries liées au blocage des dépôts pétroliers de Fos-sur-Mer et de Puget-sur-Argens et de la raffinerie de la Mède. Selon un employé d'une station service d'Aix-en-Provence, il s'agit d'un blocage de syndicats à l'intérieur des dépôts. Le service communication de Total, joint par France Bleu Provence, assure qu'aucun dépôt appartenant ou lié au Groupe n'est bloqué précisant que "les difficultés d'approvisionnement seraient liées aux blocages des gilets jaunes sur les axes routiers, depuis deux semaines". Si les stations Total sont les plus touchées avec une trentaine en rupture de carburants dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, les supermarchés commencent aussi à être en panne sèche notamment chez Carrefour (station de la zone des Milles). A 15h, lundi, une trentaine de stations Total étaient en rupture dans la région PACA, selon le groupe, essentiellement dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Environ 6% des stations-service Total sont en pénurie de carburants, assure le groupe. Des supermarchés comme Carrefour font face également aux pénuries.

Des dépôts pétroliers bloqués en Bretagne

Des blocages de dépôts pétroliers entraînent également de nombreuses pénuries dans les Côtes d'Armor et le Morbihan où le dépôt pétrolier de Lorient est bloqué depuis une semaine. A Brest, plus aucun camion ne rentre ni ne sort depuis vendredi. Les blocages des dépôts pétroliers de La Rochelle (Charente-Maritime) et de Donges (Loire-Atlantique) ont eux été levés lundi matin après l'intervention des forces de l'ordre.