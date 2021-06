Des personnalités de l'Indre enfilent leur tablier pour vanter les mérites de l'apprentissage

Troquer le costume et le stylo contre le fouet et le tablier du cuistot. Le point commun entre le secrétaire général de la préfecture de l'Indre, le directeur départemental de la Banque Populaire ou la directrice de la rédaction de La Nouvelle République ce mercredi, ce mardi c'est le tablier bleu frappé du logo du CFA des Métiers de l'Indre.

Pour guider et chapeauter ces sept personnalités influentes derrière les fourneaux le temps d'un matinée, trois apprentis cuisiniers en première année. Au menu : suprême de volaille et tarte Tatin. Au delà des considérations culinaires, cette opération de communication a pour vocation de créer l'engouement autour de l'apprentissage des métiers de l'hôtellerie et de la restauration.

Le directeur de l'Agence d'attractivité de l'Indre Thierry Bluet © Radio France - François Chagnaud

Tout juste sortis de plusieurs mois de confinement, les cafés et restaurants sont confrontés à une autre crise, celle de l'emploi. Depuis la réouverture des terrasses, puis des salles le 9 juin 2021, les restaurateurs cherchent de la main d'oeuvre, mais peinent à recruter.

Décrochages en série

Les prémices de cette pénurie de personnel se retrouve jusqu'à la source, au CFA des Métiers. Entre 10 et 15% des apprentis cuisiniers rattachés à l'établissement ont rendu leur tablier. Ce n'est pas le cas de Souad, l'un des trois jeunes marmitons choisis pour animer cet atelier "Apprentis d'un jour". "Avec le Covid, c'est vrai que les restaurants ont beaucoup été fermés, on n'a pas beaucoup travaillé", explique le cuistot de 17 ans. Dans ces conditions, pas facile de garder le moral et de s'accrocher à une formation professionnelle rendue impossible par le contexte sanitaire.

Pour tenter de contrer la baisse de motivation et la pénurie de vocations, la directrice commerciale et pédagogique du CFA des Métiers Delphine Lévêque parie sur la démonstration. "Il faut montrer ce qu'on fait, il faut montrer le geste. Vous voyez les jeunes qui sont là, ils sont bien, ils ont plaisir à partager et à être le professeur du jour. Ils ont souffert cette année car ils ne sont pas allés en entreprise. Cet atelier, c'est un moment pour eux un moment qu'ils vont garder en souvenir".

Le secrétaire générale de la préfecture de l'Indre Stéphane Sinagoga et l'administratrice de la Caisse Régionale du Crédit Agricole, Catherine Aumaître © Radio France - François Chagnaud

Le secrétaire générale de la préfecture de l'Indre, Stéphane Sinagoga, se prête au jeu. Le haut-fonctionnaire découpe assidûment les pommes et observe les gestes des apprentis. "On va suivre les instructions, disciplinés. C'est une formidable opportunité de venir valoriser les métiers de l'artisanat et particulièrement les filières de l'apprentissage." Et le "sous-préfet des champs" de vanter les mérites de cette formule éducative professionnalisante ainsi que l'engagement de l'Etat en la matière. 6,7 milliards d'euros injectés dans le plan "Un jeune, une solution", et une prime de 5 000 euros pour les employeurs qui embauchent un apprenti de moins de 18 ans jusqu'au 31 décembre 2021.