Des perturbations dans les écoles de Cherbourg-en-Cotentin ce jeudi 28 juin

Par Jacqueline Fardel, France Bleu Cotentin

Plusieurs syndicats appellent à se mobiliser ce jeudi 28 juin pour défendre les salaires et les pensions, et dénoncer les politiques d'austérité. Un rassemblement prévu à Cherbourg et des services perturbés notamment dans les écoles