Des perturbations dans les Landes ce mardi 24 septembre

Département Landes, France

Une grève de 24h à la SNCF. À partir de ce lundi soir, 20h, les cheminots protestent contre la réforme des retraites. Dans les Landes, le trafic des TER est perturbé avec un TER sur deux en moyenne. Le trafic des TGV est quasi normal selon la SNCF. Des bus de substitution sont mis en place sur les principales lignes. Un retour progressif à la normale est prévu dès mercredi.

Perturbations également dans les écoles

Selon l'Inspection Académique des Landes, quatre enseignants ont signalé leur intention de faire grève ce mardi. Le service minimum pourrait mis en place dans une école du département.

En revanche, l'accueil des enfants le matin et le soir s'annonce plus compliqué. Exemple dans l'agglomération de Mont-de-Marsan où les parents doivent prévoir un pique-nique. Dans certaines écoles, les temps d'activités périscolaires ne seront pas non plus assurées.