Des petits-déjeuners solidaires aux urgences de l'hôpital d'Orange, en grève depuis cinq semaines

Orange, France

A l'entrée des urgences de l'hôpital d'Orange, des banderoles annoncent la colère du personnel. Une table est installée, des croissants, du jus d'orange... Les grévistes tiennent leur piquet tous les lundis, déplorant le manque d'effectif.

Manque d'effectif dû au changement du rôle des urgences pour le grand public. Ecoutez Stéphane Belezra, médecin urgentiste à Orange :

Stéphane Belezra, médecin urgentiste à Orange. Copier

8 000 entrées par an en 1993, 32 000 aujourd'hui

En 1993, il y avait 8 000 entrées par an au CHO, maintenant c'est 32 000, avec un personnel qui n'a pas augmenté en conséquence. Les grévistes demande le recrutement d'un IAO de nuit : un infirmier d'accueil et d'orientation. La première personne à qui vous parlez en arrivant aux urgences. "Aujourd'hui, à la tombée de la nuit, _les infirmiers font l'accueil, soignent et brancardent entre les services_, ce n'est juste pas possible", détaille Arnaud Brissy, ambulancier et membre du syndicat FO.

Pour se faire entendre, tous les moyens sont bons - DR

Avec les congés des uns et des autres, on va se serrer les coudes, et se relayer." Bruno Garcia, employé de l'hôpital, syndiqué FO

Si un aide-soignant de nuit a déjà été recruté, sur les fonds propres du CHO, le poste d'infirmier d'accueil et d'orientation dépend de l'ARS, l'agence régionale de santé. "Chaque jour, notre direction interpelle l'ARS, déplore Arnaud Brissy. Aucune réponse." Déconcertant, surtout après que l'Etat ait annoncé débloquer 70 millions d'euros pour les urgences au mois de juin.

Pas question de stopper la grève, même en plein été : "On va se serrer les coudes et se relayer", témoigne Bruno Garcia, responsable de la sécurité de l'hôpital et secrétaire général adjoint de FO.

Sans réponse concrète de la part de l'ARS, le petit-déjeuner solidaire continuera tous les lundis devant les urgences de l'hôpital d'Orange.