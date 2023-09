Des petits plats normands, bientôt dans les assiettes des cantines scolaires de Jersey ?

Une escalope normande, une part de tarte tatin ou une andouille de Vire... des spécialités bien normandes qui se retrouveront peut-être bientôt dans les cantines scolaires de nos voisins de Jersey. L'île anglo-normande veut développer son offre de repas chauds dans ses écoles primaires et elle est à la recherche de fournisseurs, notamment en Normandie et en Bretagne.

ⓘ Publicité

Une petite révolution dans les écoles de Jersey

Contrairement à nos écoliers français, les petits Jersiais partent le matin avec leur cartable mais aussi leur lunch box avec le repas du midi. Toutes les familles ne sont pas égales économiquement alors la qualité du repas qu'elles peuvent donner à leurs enfants varie. C'est pour assurer une nourriture plus saine et de qualité que le gouvernement cherche à développer son offre de repas chauds dans les écoles primaires. Cela a commencé avec deux écoles en 2019, puis cinq et à terme, tous les établissements seront convertis.

Un changement de système qui demande beaucoup de repas, plusieurs milliers, alors les entreprises de cette petite île d'un peu plus de 103.000 habitants, ne suffisent pas. Le gouvernement a donc lancé un appel d'offre ouvert au Royaume-Uni mais aussi aux fournisseurs basés en Normandie et en Bretagne.

Une rapprochement "naturel" avec la France pour l'île

"On est entre le Royaume-Uni et la France alors notre culture est vraiment mixte," explique Inna Gardiner, la ministre de l'éducation jersiaise, "d'après mon expérience en France, la qualité de la nourriture est exceptionnelle et puis beaucoup d'enfants à Jersey sont déjà allés en France, donc ce serait vraiment très bien si on pouvait avoir cette coopération."

Toutes les entreprises basées en Normandie et en Bretagne qui sont intéressées peuvent se porter candidates. Peut de contraintes, le gouvernement de Jersey attend des propositions de service. Attention, le délais est court : il faut se manifester avant ce lundi 25 septembre, 12h, sur la plateforme en ligne du gouvernement jersiais.