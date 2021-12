Nautisme : des pilotes automatiques à la pointe développés par une start-up rochelaise

Les pilotes automatiques de Madintec étaient jusqu'à maintenant utilisés par les plus grands skippeurs, et uniquement. Présente pour la première fois au salon nautique de Paris, la start-up rochelaise présente maintenant sa technologie de pointe au grand public, en vue d'élargir sa clientèle.

Thomas Coville, François Gabart, Yannick Bestaven : tous ont un point commun. Ils sont de grands skippeurs ? Oui, certes. Mais de grands skippeurs qui utilisent les logiciels d'une entreprise rochelaise, Madintec, pour les aider à piloter leur bateau pendant leurs courses. Cette start-up d'une dizaine d'années a développé une technologie de pointe dans le domaine des pilotes automatiques. Jusque-là réservée exclusivement aux compétiteurs en recherche de performance, l'entreprise veut maintenant élargir sa clientèle. D'où sa présence, pour la première fois, au salon nautique de Paris (du 4 au 12 décembre) cette année. Les équipes de Madintec vont présenter leur trésor au grand public.

Sécurité et confort pour les clients

Le dernier vainqueur du Vendée Globe leur sert d'étendard. Pendant son tour du monde, Yannick Bestaven a fait une vidéo au moment de passer le Cap Horn. "Dans cette vidéo, il dit que, s'il est à ce moment-là premier de la course, c'est grâce à notre pilote automatique. Il nous cite, je ne pouvais pas rêver mieux", s'enthousiasme Matthieu Robert, le président de Madintec. Et ce pilote automatique, "il l'a enclenché en quittant les Sables-d'Olonne. Et il l'a éteint... En rentrant aux Sables-d'Olonne, 80 jours plus tard", rajoute le président. Aucun couac, ce qui pour lui, est signe de fiabilité.

"Les pilotes automatiques, ça existe déjà sur les bateaux, rajoute encore Matthieu Robert. Mais ce que le nôtre a en plus, c'est donc sa fiabilité, et sa précision. _On apporte des nouveaux algorithmes, des nouvelles sécurités_, qui n'étaient pas présentes jusque-là." Et ce produit, il veut maintenant le proposer au plus grand nombre. "On a déjà quelques clients qui l'utilisent et, ce qu'ils recherchent, c'est avant tout la sécurité."

Madintec veut aussi éviter les OFNI

Avec la technologie de Madintec, les catamarans, par exemple, ne se retournent pas, explique Matthieu Robert : "le pilote gère tout. Il fait attention à l'équilibre du bateau, change de direction ou lâche les voiles pour éviter qu'il ne chavire." C'est aussi plus de confort pour les plaisanciers : moins de choses à penser, plus de plaisir.

Les équipes de Madintec démarchent actuellement les chantiers navals pour trouver des partenaires. Et fourmillent d'idées, expose le président : "On est en train de réfléchir à développer encore plus nos logiciels. Pour qu'ils soient capables d'éviter les OFNI, les objets flottants non identifiés. Là, ce sera un vrai plus." La start-up rochelaise est en train de prendre une nouvelle dimension...