Des pilotes Easyjet écrivent au fondateur de la compagnie pour dénoncer des cadences infernales

Le programme de vol imposé aux pilotes Easyjet est "irréalisable", selon des pilotes du syndicat SNPL qui ont envoyé vendredi dernier une lettre au fondateur de la compagnie low-cost. Selon eux, ces cadences ont des conséquences sur la sécurité des voyageurs.

"Cher Monsieur Haji-Ioannou, vous qui avez créé cette belle compagnie, vous qui avez inventé le concept du "low cost" de qualité, vous qui avez veillé à ce que chaque employé se sente considéré et respecté afin qu’il offre le meilleur de lui-même à chaque passager"... La lettre envoyée vendredi dernier au milliardaire britannique qui a créé Easyjet se poursuit de façon beaucoup moins positive qu'elle ne commence. Les pilotes du syndicat SNPL y dénoncent les cadences infernales imposées par la direction, et leurs conséquences sur les salariés mais également les clients de la compagnie.

"Annulations de vols quotidiennes"

Pour eux, "les équipes commerciales vendent un planning que les opérations en vol n'ont pas les moyens de réaliser", à cause de la recherche de réduction des coûts à tout prix. Conséquence selon le SNPL : "des annulations de vols quotidiennes, des agents qui ne savent pas quoi leur répondre ni même leur trouver une chambre d’hôtel."

Cette lettre évoque des journées de vol "à la limite des heures légales", avec des enchaînements bien trop "gourmands" qui multiplient les chances de devoir annuler une rotation, notamment en fin de journée quand les équipages se déclarent "inaptes car épuisés".

Un climat social délétère

Ces pilotes en profitent pour dénoncer le climat social, selon eux largement détérioré. Outre les cadences, ils soulignent des erreurs de paie multiples, "500.000 euros d'impayés récupérés avec l'aide de représentant syndicaux" en France. Les signataires terminent en précisant qu'ils aiment leur entreprise mais n'ont plus les moyens d'y exercer leur métier "dans des conditions sereines et acceptables en termes de sécurité".

La direction d'EasyJet se dit "surprise par cette initiative" et estime ne faire "aucun compromis sur la sécurité". Pour expliquer les retards et annulations de vol, elle met en cause "la congestion de l'espace aérien, des conditions météorologiques difficiles et des restrictions du contrôle aérien".