Des pistes d'économie pour le CCAS de Châtellerault

La crise sanitaire avec ses multiples conséquences ont fortement dégradé les finances du centre communal d'action social. Si en 2022, la collectivité a pu compter sur ses réserves, cette année, la ville a du compléter le budget annuel de 3,3 millions d'euros par une subvention exceptionnelle d'un million 400 mille euros. Hors de question pour la mairie de signer à nouveau un tel chèque l'an prochain d'où cette vaste réflexion avec déjà quelques orientations qui se dessinent.

Améliorer le taux d'occupation des résidences autonomie

Concernant les quatre résidences autonomie qui accueillent près de 200 personnes âgées la première piste c'est de retrouver un taux d'occupation bien supérieur à la période post-covid. Alors qu'il était proche des 100% en 2019, il a chuté à 70% en 2021 avant de commencer à remonter. Moins de résidents dans les logements, c'est moins de ressources pour le CCAS. Volonté aussi d'appliquer une vérité des tarifs concernant les prestations payées par les résidents et de facturer certaines d'entre elles qui sont aujourd'hui réalisées à titre gracieux.

Réduire d'un tiers l'activité de l'aide à domicile

Pour le service d'aide à domicile qui s'occupe de plus de 320 châtelleraudais, il faut qu'il retrouve sa vocation première en ne s'occupant que des personnes fragiles socialement. Entendez le public qui bénéficie des minimas sociaux, de la prestation handicap entre autres. Cette nouvelle stratégie envisagée pour l'an prochain va mécaniquement entraîner une baisse d'activité d'un tiers. Les publics non prioritaire dont s'occupe aujourd'hui le CCAS seraient alors redirigés vers d'autres structures d'aide à domicile. Le but, c'est de réduire au maximum le recours à la quinzaine de personnes qui travaillent sous contrat.

Une organisation hiérarchique revisitée

Dernières piste : rationaliser la chaine hiérarchique avec là, la possibilité sur les résidences comme sur le service d'aide à domicile d'économiser quatre postes et demi d'encadrants. Ces pistes de travail vont encore être approfondie d'ici à la fin de l'année avant d'être mis en œuvre l'an prochain. En parallèle, le CCAS engage une réflexion pour améliorer les conditions de travail des personnes qui travaillent à l'aide à domicile. A cette fin, il a remporté un appel à projet initié par le département : il va ainsi bénéficier d'une aide de 140 000 euros pour l'accompagner dans cette démarche.

Réduire l'absentéisme qui approche les 15%

Parmi les axes de travail : rationaliser l'emploi du temps des 40 titulaires et des contractuels pour réduire les temps de trajet. Réduire le temps consacré à des taches administratives. Volonté également d'équiper chacun des agents d'un smartphone pour qu'il ait un accès plus simple à son planning et aux administrateurs. Tout cela pour améliorer les conditions de travail dans un secteur réputé difficile. L'un des indicateurs que le CCAS espère voire ainsi s'améliorer, c'est celui de l'absentéisme qui approche les 15% au sein de ce service.