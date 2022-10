Des pistes "prioritaires" dans deux stations services du Pays de Montbéliard

Depuis ce jeudi, deux stations services du Pays de Montbéliard ont des pistes réservées aux professions prioritaires : Cora Bethoncourt et Total Accès Montbéliard. Elles sont cinq dans le Doubs.

Des accès prioritaires, cantonnés à une plage horaire précise : entre 14h00 et 16h00, car sous la surveillance permanente de la police. Dans cette plage horaire, les professions fléchées par la préfecture sont autorisées à échapper à la queue pour se servir en carburant.

"On était à sec, alors qu'on a besoin de dépanner un centre de soin", déclare ce technicien de l'hôpital Nord Franche Comté. "On va pouvoir souffler désormais". Ce chauffeur poids lourd salue l'initiative. "Nous, on n'a pas le droit de tomber en panne sèche, puisque justement, on dépanne les automobilistes".

A la station Total Energies, on fait la queue partout sauf à la piste prioritaire. © Radio France - Christophe Beck

Dans l'impressionnante queue d'automobilistes "ordinaires", on scrute la piste réservée aux prioritaires. "C'est normal que les véhicules d'urgence puissent se servir sans attendre", déclare cet automobiliste.

Pour l'instant, le dispositif se met en place. Les "prioritaires" ne se sont pas bousculés à la pompe ce jeudi après-midi. Le dispositif avait été arrêté dans la soirée de mercredi, sans trop de communication pour l'instant.

La liste des véhicules dit prioritaires dans le Doubs est assez étendue. Elle vise tout ce qui touche à la santé, aux soins à domicile, aux véhicules de secours (pompiers, police, SAMU), transports de fonds, produits pharmaceutiques, véhicules de l'état et des collectivités territoriales, maires, dépanneurs, fourrière, véhicules d'intervention (Enedis, GRDF, RTE, Poste), équarrissage, transports de fluides, pompes funèbres, véhicules laitiers.