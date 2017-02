Des plaintes contre l'augmentation du tarif de l'assainissement dans plusieurs communes de Vaucluse

Certains Vauclusiens ont vu leur facture d'assainissement flamber, après l'harmonisation des taux par le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux. Des associations et des particuliers portent plainte.

Des plaintes ont été déposées contre le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux (le SMERRV) : quatre associations de défense de usagers et 46 particuliers à Carpentras, Monteux, Malaucène et Pernes-les-Fontaines se pourvoient en justice.

Depuis l'automne 2015, la facturation liée à l’assainissement collectif a fortement augmenté, avec désormais le même taux pour les 29 communes. Alors qu'avant, le taux était calculé selon les travaux dans chaque commune. Et ça peut être impressionnant : 700% d'augmentation pour l'assainissement à Malemort-du-Comtat, par exemple.

"L'harmonisation n'est pas illégale", rappelle Me Zehor Durand, l'avocate des quatre associations, "mais c'est toujours dans des proportions normales. Ici on se retrouve avec une augmentation des tarifs excessive et brutale. La décision votée le 25 juin, entre en vigueur cinq jours plus tard !"

Nicole Briend, la secrétaire de l'association Consomm'acteur d'eau de Carpentras, estime faire face à une porte close : "Toutes les démarches que nous avons faites vis-à-vis des représentants du syndicat n'ont pas abouti ! Ils ne veulent pas discuter !"

Le mécontentement est limité à quatre communes sur 29, celles qui payaient le moins, répond Julia Bréchet, directrice du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux : "Ces communes avaient des tarifs très très faibles, donc forcément l'impact est le plus significatif! Ce n'est pas dans ces communes qu'on ne fait pas de travaux! A Pernes, on a déjà fait quatre millions d'euros de travaux, et on va encore en faire quatre millions!"

