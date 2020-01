PHOTOS Des plaques de laines de roche invendables s'accumulent autour de la nouvelle usine Knauf à Illange

Illange, France

L'usine de laine de roche Knauf insulation a fini par entamer sa production à Illange (au sud de Thionville) le 1er décembre (elle tourne aux deux tiers de sa capacité) après des mois de rodage, mais une partie non négligeable de la fabrication n'est pas encore assez satisfaisante pour être vendue. Des stocks s’accumulent autour de l’usine, ainsi que sur le port d’Illange. Une situation qui n'a pas échappé aux détracteurs de l'usine réunis au sein de l'association stop Knauf Illange.

Des conséquences sur les sols ?

Les questions se multiplient pour Guy Vignard, membre du collectif : "Pourquoi ces stocks sont-ils laissés sous la pluie, posés à même le sol ? N'est-ce pas dangereux ? Et que vont-ils devenir ? Des palettes sont les unes sur les autres cahin-caha. Il y a des intempéries, quel est l’effet sur les sols ?" Selon Guy Vignard, la Dreal, le service de l'Etat chargé de l'environnement, étudie encore l'impact de l'activité de Knauf sur les sols.

Mais chez Knauf, le directeur général pour l’Europe de l'ouest, Mark Leverton est sûr de lui, il n'y a aucun risque : "Ce sont des produits destinés à des _applications extérieures_. Donc ils ne sont pas impactés par les intempéries. Pour nous, il n’y a pas de risque de contamination de nappes phréatiques ou de sols".

Tout sera recyclé sur place (Marck Leverton, Knauf insulation)

"Ces plaques de laine de roche seront recyclées sur place" assure Mark Leverton, "pour devenir des _briquettes_, la briqueterie est opérationnelle", poursuit le dirigeant de Knauf. "Une partie peut être également réintroduite dans la production". Dernière option, mais pas d'actualité car elle n'existe pas sur place : recycler cette laine de roche dans la filière des dalles de plafond.

Les fumées noires vont disparaitre petit à petit (Marck Leverton, Knauf insulation)

L'autre inquiétude concerne les fumées qui se dégagent des différentes cheminées. Les panaches blancs sont de la vapeur d'eau, "pas toujours très blancs" aux yeux de Guy Vignard. "Et puis, on ne voit pas ce qui sort de la grande cheminée rouge et blanche _haute de 60 mètres_, ce qui entretient la méfiance".

Knauf rétorque que les analyses des fumées sont en dessous des seuils autorisés. "Il y a parfois de la fumée noire qui s'échappe mais uniquement lorsqu’il y a de longs arrêts de lignes pour de la maintenance. Vous verrez de moins en moins de ces fumées noires car nous allons entrer dans une phase beaucoup plus normale", explique Mark Leverton, le directeur général de Knauf insulation pour l’Europe de l'ouest.