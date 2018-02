Auxerre, France

C'est Mathieu Chapuis qui est à l’origine de ce projet : «Cela fait un an que l’on travaille dessus avec un groupe d’étudiants à l’IFAG d’Auxerre, nous nous sommes penchés sur l’offre de livraison auxerroise et nous nous sommes rendu compte qu’il y avait un créneau à prendre. Aujourd’hui l’offre est assez restreinte, uniquement des pizzas ou des sushis. On peut proposer un large choix de produits, des produits frais sains avec un maximum d’ingrédients français. Avec Toqtoque, nous proposons des entrées, des soupes, des salades, des plats du terroir des produits un petit peu plus exotiques et des produits partenaires comme du vin, des popcorn etc." explique Mathieu Chapuis.

Toute les commandes se passent et se paient en ligne

Pendant la période de test, nous avons pu valider que la logistique et le site Internet fonctionnaient. Nous avons testé les livraisons à la demande, c’est-à-dire préparées et livrées en 45 minutes si les créneaux horaires sont disponibles et une nouvelle fois c’est concluant donc nous sommes opérationnels.

Arthur s’occupe de la logistique. Il vérifie les commandes et charge la camionnette réfrigérée, à quelques kilomètres d’Auxerre, avec les produits préparés par Festins de Bourgogne, leur partenaire. De l’entrée au dessert tout est vérifié au chargement mais aussi juste avant la livraison. La camionnette emporte également des produits supplémentaires pour les commandes passées après 18 heures, heure de la première livraison.

« Tout est fait pour que les commandes puissent être satisfaites. L’application permet de savoir en temps réel ce qui est encore disponible » explique Mathieu Chapuis.

Les premiers clients semblent conquis. Aurélie et Kévin apprécient ce nouveau service. « Le dimanche soir, c’est un rituel, nous ne cuisinons pas et nous aimons nous faire livrer à manger. Là cela change des pizzas ou japonais. Si cela nous plait nous repasserons commande » explique Aurélie. Kévin rajoute « Et en plus, ce sont des plats équilibrés et frais, il n’y a plus qu’à réchauffer». Un autre client, Pierre assure que c’est un peu comme un restaurant à domicile « On commande en ligne et on a le choix entre plusieurs entrées, plats, desserts, le budget nous convient et en plus nous sommes livrés, c’est top »

Arthur livre la commande au domicle des auxerrois © Radio France - Isabelle Rose

L’application à peine lancée, Mathieu Chapuis fourmille déjà d’idées. Il souhaite personnaliser au maximum ses propositions. "Un menu pour la saint-valentin, des plateaux apéritifs pour les soirées foot, avec les Jeux Olympiques nous allons aussi réfléchir à des offres adaptées.

L’objectif est de livrer au moins vingt repas chaque soir, du mercredi au dimanche à Auxerre intramuros. Si le succès est au rendez-vous, le service pourra s'étendre aux communes limitrophes comme Saint-Georges ou Perrigny. Dès le mois de Mars, Toqtoque proposera aussi des brunchs le dimanche midi assure Mathieu Chapuis.

le reportage d' Isabelle Rose Copier

Livraison le soir de 18 à 22 heures du mercredi au dimanche (23 heures les vendredis et samedi)

Tous les renseignements sur toqtoque.com