Des poids-lourds de Saint-Étienne vont rouler au gaz, une première dans la région

C’est une première en Rhône-Alpes. L’ouverture d’une station de Gaz Naturel Compressé pour les poids-lourds. Onze transporteurs routiers de la Loire se sont investis pour que ce projet puisse aboutir.

Comparé au diesel, le Gaz Naturel Compressé n’a que des qualités. L’usage du gaz naturel représente une réduction de 10 % à 25 % de l’émission de CO2. Une réduction de 100 % et une réduction sonore.

C’est pour ces raisons qu’onze entreprises de transport de la Loire ont adhéré au projet de la FNTR 42 (Fédération du transport routier). Ils se sont engagés à acheter 15 camions au GNC (Gaz naturel compressé). Grâce à cet achat la société Endesa a décidé d’investir dans la création d’une station GNC poids lourds à Saint-Étienne. Cette station, c’est une première en Auvergne-Rhône-Alpes. Cinq stations seront ensuite prévues d’ici fin 2017 dans la région.

Ce gaz c'est aussi une aubaine pour les transporteurs. Un seul exemple : ils ne seront plus bloqués au porte de Lyon en cas d'alerte pollution à Lyon. Jean Pierre Grangeon dirige les transports Sogranlotrans. Il a acheté un camion au gaz qui lui a coûté environ 130.000 euros contre 100.000 euros pour un camion classique.

Un projet accompagné par l’Ademe et GRDF qui ont apporté une aide à l’acquisition des véhicules, respectivement 12.000€ et 3.000€ par camion. La station sera construite à deux pas d’Ikea, rue Jean-Huss. Et le gaz de la station stéphanoise sera encore plus propre puisque qu’une partie sera issue de la méthanisation produit par la station d’épuration Furiana dès 2018. Et de plus en plus de clients des transporteurs routiers demandent de l'énergie propre pour garantir le respect de l'environnement de leurs marchandises.