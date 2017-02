Des policiers manifestent devant la préfecture à Nancy

Une trentaine de policiers de Nancy ont manifesté ce jeudi devant la préfecture à Nancy. Ils protestent contre les nouveaux horaires de travail que veut leur imposer leur administration.

C'est à coup de siflet et de slogans "policiers en colère, policiers méprisés" que les fonctionnaires se sont rassemblés sous les fenêtre du préfet, place Stanislas à Nancy. Abdel Nahasse est le secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police exprime sa colère "L'administration veut nous imposer de nouveaux horaires, cela nous amène à travailler quatre matins et quatre après-midi, donc une amplitude horaire beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. L'administration se fout de nous, c'est du mépris. Il y a déjà eu des mouvements de policiers durant ces derniers mois pour exprimer le mal-être de la profession. Aujourd'hui encore, nous tirons la sonnette d'alarme mais si nous ne sommes pas entendus, nous syndicats, nous ne garantissons pas ce qui pourrait se passer dans les semaines à venir"

Le directeur départemental de la sécurité publique se dit ouvert à la concertation

Face à la fronde, le directeur départemental de la sécurité publique a tenu à apporter une réponse par voie de communiqué "La DDSP de Meurthe et Moselle (...) est engagée dans un processus de refonte des régimes horaires de travail pour se mettre en conformité avant le 30 juin avec la réglementation européenne (...) le cycle dit "vendredi fort" offre plus de week-ends de repos mais oblige à constituer une brigade supplémentaire pour aligner au mieux le même nombre de patrouilles de Police-Secours qu'aujourd'hui (...) Sans abandonner le principe de la mise en place à venir du cycle à quatre brigades, la DDSP de Meurthe et Moselle (...) doit donc poursuivre la concertation avec les personnels concernés pour définir un horaire adapté garantissant la sécurité en intervention. (...)

Trop de postes vacants à Nancy selon les syndicats

Autrement dit la DDSP de Meurthe et Moselle devrait bénéficier de nouveaux renforts d'ici le mois de Septembre prochain mais ils ne serviront pas à la mise en place du cycle de travail réclamé par les policiers en colère. Ces nouveaux renforts serviront surtout à constituer des patrouilles de 3 agents dans les zones difficiles. 30 postes de fonctionnaires seraient vacants aujourd'hui au commissariat du boulevard Lobau.