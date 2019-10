Des pompiers de l'Yonne dans la manifestation nationale du 15 octobre à Paris

Yonne, France

Une quinzaine de pompiers de l'Yonne se déplacent aussi à Paris pour prendre part à cette grande manifestation. Les pompiers dénoncent une sur sollicitation : des interventions qui montent en flèche avec le même nombre d'effectif. Dans l'Yonne, le principal problème est le manque de pompiers volontaires, ils ne sont que 1 500 sur l'ensemble du département et si dans les villes les effectifs sont corrects, la situation est bien plus complexe dans les zones rurales .

Beaucoup de personnes ne sont pas disponibles en journée selon John Lesidanier, président départemental du SNSPP, syndicat national des pompiers professionnels qui manifestera à Paris : "Que ce soit dans le nord du département avec les gens qui vont travailler sur Paris ou en Puisaye ou il existe des déserts démographiques, il est compliqué de trouver des pompiers volontaires disponibles en journée. _Les interventions augmentent régulièrement depuis 20 ans contrairement aux effectifs_. Nous sommes à moins neuf volontaires selon les chiffres fournis par la direction alors qu'un recrutement de 300 sur trois ans été prévu. Il y a donc bien un problème. Du coup parfois des camions partent avec des effectifs en dessous du quota réglementaire ou arrivent de caserne plus éloignées ce qui rallonge le temps d'intervention. Et quand on a une douleur dans le bras, si on attend trop longtemps cela peut avoir des conséquences dramatiques et conduire à un arrêt cardiaque ou si nous sommes appelé pour un feu de cheminée et que l'on arrive 3/4 d'heure plus tard cela peut devenir un feu de toiture" précise le syndicaliste.

Les pompiers manifestent à Paris ce mardi après-midi à 14 heures et demandent au ministre de l’Intérieur des embauches massives.

Dans l'Yonne, on dénombre 237 pompiers professionnels.