Des pompiers tourangeaux dans la manifestation parisienne

Les pompiers sont dans la rue aujourd'hui à l'appel de plusieurs de leurs syndicats. Stopper les baisses de moyens et d’effectifs, améliorer les perspectives de carrière des agents des Sdis, garantir les moyens du secours à personnes, ce sont les principales revendications de l'intersyndicale.

Une petite délégation tourangelle sera dans le cortège de la manifestation parisienne, mais comme le soulignent les responsables syndicaux, les effectifs étant déjà insuffisants, il est impossible de remettre en question les missions pour aller manifester. Pourtant, selon l'intersyndicale, les revendications doivent être entendues, pour le bon fonctionnement des services de secours

Cyril Pourpault du syndicat CFTC pompiers 37 Partager le son sur : Copier

En Indre et Loire, 1.877 pompiers volontaires et 320 pompiers professionnels ont assuré l'année dernière plus de de 32 000 interventions. La plupart des appels concernaient des secours à personne. Les accident de la voie publique et les incendies sont les deux autres principaux motifs d'interventions.

Il y a 70 centres de secours en Indre-et-Loire, dont 60 qui fonctionnent uniquement avec des volontaires. L'Indre-et-Loire se place au quatrième rang des départements, en ce qui concerne les effectifs de pompiers.