Des porcs bretons à destination de l’Espagne accidentés à Gan : l'histoire de ce voyage funeste

Accident ou pas, ces porcs allaient probablement terminer leur vie dans le plus grand abattoir d’Europe ouvert en 2019 près de Huesca par le groupe italien Pini : "Literia Meat". Mille six cent employés y abattent et débitent près de 23 000 cochons par jour, des porcs élevés dans cette région qui est la principale zone de production en Espagne mais aussi des porcs venus de Bretagne.

Un abattoir de porcs en bretagne © Maxppp - Pol Derwenn

A l'autre bout de la chaîne il y a les éleveurs bretons : plus de 1 200 000 bêtes élevées par an, c'est plus de la moitié de la production française. C'est aussi en Bretagne que 58% des porcs français sont abattus. La filière est tenue par une poignée de grands groupes dont la coopérative Cooperl, Intermarché, Leclerc et Bigard. un porc breton abattu en Bretagne c'est logique, sauf que l'ouverture de l'abattoir espagnol de Huesca change la donne : la main d'oeuvre est moins chère, et de là, notre cochon breton transformé en jambon ou en salaison, peut être exporté vers 70 pays dont la Chine et le japon, ou revenir sous vide dans nos grandes surfaces. C'est un exemple parfait de la mondialisation de notre alimentation : un porc breton tué dans un abattoir espagnol construit par un groupe italien et qui sera peut être consommé en Chine.

C'est pour ça que des chauffeurs espagnols empruntent le "camino" ("le chemin", c'est le surnom que les chauffeurs espagnols donnent à la nationale 134 à cause de son étroitesse en vallée d'Aspe) pour gagner leur vie et parfois risquer de la perdre...