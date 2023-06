Des postes à pourvoir au stade Geoffroy-Guichard pour l'organisation des matchs de la Coupe du monde de rugby

La Coupe du monde de rugby se jouera au Stade Geoffroy-Guichard, en septembre, et des postes de service de restauration sont à pourvoir. Illustration.

Avec la Coupe du monde de rugby, dont quatre matchs se joueront au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, des postes dans le service sont à pourvoir et proposés par l'agence Kelyps Interim, qui recrute pour l'entreprise WF Event qui gère en la logistique des matchs dans le Chaudron.

Ce sont des postes essentiellement liés à la restauration, des postes de service dans les espaces VIP et pour le grand public. Pour les espaces VIP et les loges, une expérience dans le service est préférable "parce qu'on est sur une prestation auprès d'entreprises et de clients", précise Fabrice Flotte, responsable développement chez Kelyps Interim. Mais pour les buvettes grand public, "tout dépend des CV des candidats".

Date limite le 30 juin

Kelyps Interim et WF Event recherchent beaucoup de monde, au moins 400 personnes par match. Il y a donc de la place. "Habituellement, sur les matchs de Saint-Etienne, on détache 200 personnes, là nous avons un cahier des charges nouveau pour ces matchs de rugby", compare Fabrice Flotte.

Les candidats peuvent être présents pour les quatre matchs qui se joueront à Saint-Étienne. "Mais si une personne, un étudiant, qui veut faire du service le week-end et veut participer à la Coupe du monde, ils peuvent faire une ou deux rencontres", ajoute Fabrice Flotte.

La campagne de recrutement prend fin le 30 juin, le temps que les entreprises fournissent les informations aux autorités pour réaliser les accréditations de cet évènement d'ampleur internationale.

Les personnes intéressées peuvent se rendre dans les agences Kelyps Interim de la Loire (Saint-Étienne, Andrézieux, Monistrol, Montbrison, Roanne) ou s'inscrire en remplissant ce formulaire mis en ligne ou en flashant le QR code ci-dessus.