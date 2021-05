Des postes à prendre dans les entreprises de textile des Vosges

"On ne cherche pas un remplaçant dans l'équipe, mais toute une équipe, au moins 25 postes sont ouverts pour des métiers de techniciens de maintenance, des tisserands, des noueurs", précise Paul de Montclos, le patron de l'usine Garnier Thiebaut, et président du label Vosges Terre textile. Un label qui regroupe trente enteprises dans les Vosges, soit 3000 salariés.

Le patron prévient tout de suite, seul "pré-requis : curiosité et motivation (...) un parcours de formation est proposé au sein des entreprises".

On recherche des tisserands, des noueurs, des soigneurs en filature... Formation assurée !

Un retour du textile français et vosgien, qui si il ne contrebalance pas la puissance des pays d'Asie (95% du textile en France est importé), permet de recruter près de 160 personnes.

Cette nouvelle vague d'embauche est le fruit de la modernisation du secteur, disent les professionnels. Chez Filature et Tissages Vosges, le directeur de la PME confie chercher sept personnes, surtout pour assurer sur de nouveaux marchés notamment en linge de lit. "Le regain d'intérêt pour la fabrication française souffle un vent positif dans les voiles du textile vosgien".

On regarde les aptitudes de chacun à travers des exercices pratiques, expliquent les professionnels

Les candidats pourront bénéficier d'une allocation de formation versée par Pôle Emploi. "On regarde les aptitudes de chaque personne à travers des exercices pratiques, pas le CV. On a parfois de l'or dans les mains, et on ne le sait pas" , expliquent les représentants du secteur.

Cinq sessions d'informations sont organisées le 31 mai de 9h à 15h à l'agence Pôle Emploi de Remiremont

Inscriptions obligatoires par mail : emploi@vosgesterretextile.fr