Des postiers de Dordogne en grève pour dénoncer la surcharge de travail cet été

Alors que les plis électoraux sont en train d'arriver les boites aux lettres, une quinzaine de facteurs de Lalinde sont en grève ce mercredi 8 juin. Pour protester principalement contre la surcharge de travail cet été. "Normalement on a quatre semaines l'été avec du travail supplémentaire", explique Yves Lambert, facteur à Lalinde et représentant CHSCT pour la CGT. "Cette année la direction nous impose quatre semaines de plus pour ne pas embaucher de CDD alors que les conditions de travails sont déjà plus difficile à cette période avec les résidences secondaires par exemple", précise-t-il.

Une pointeuse pour les heures supplémentaires

Environ la moitié des 30 salariés ont cessé le travail, sachant qu'environ un tiers des effectifs est constitué d'intérimaires.

Les salariés demandent aussi l'installation d'une pointeuse pour pouvoir rémunérer correctement les heures supplémentaires. Et dénonce la suppression de quatre tournées à la rentrée.

Les facteurs ont prévu une seule journée de grève. Mais réfléchissent à d'autres actions dans les prochaines semaines s'ils ne sont pas entendus par leur direction.