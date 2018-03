La grève chez Esterra se poursuit. Depuis jeudi dernier, la société chargée de ramasser et de trier les déchets dans la métropole lilloise est touchée par un mouvement des salariés de la collecte. Dans certains quartiers, les poubelles ne sont pas ramassées.

Roncq, France

Peut-être avez-vous remarqué, si vous habitez dans la métropole lilloise, que des poubelles sont restées sur les trottoirs devant chez vous. Depuis jeudi dernier, les agents de la collecte des déchets de la société Esterra sont en grève, à l'appel de la CGT, de Sud et de l'UNSA. Un mouvement qui porte sur des revendications salariales, l'évolution de carrière, et les conditions de travail.

Boris Vannieuwenhuyze, délégué CGT, est releveur. Il raconte son quotidien : "Par tous les temps, grand froid, pluie, canicule, on est dehors. C'est un métier très pénible parce qu'on a des charges lourdes, qu'on est confrontés au bruit, à la circulation. C'est un métier dangereux, il y a de gros accidents".

Des habitants inquiets face aux poubelles qui s'entassent

Les trois syndicats impliqués dans le mouvement revendiquent 70% des grévistes chez les CDI, et donc, des déchets non ramassés. Comme dans le quartier des Phalempins à Tourcoing, où les habitants entassent leurs poubelles devant chez eux. Ingrid craint que "ça commence à monter. Ca va être un peu dégoûtant pour les enfants". Fabien se dit que "ça va bien se régler à un moment ou à un autre. Mais si ça dure, ça peut être problématique, des chats qui traînent dans les rues, des rats...."

Les grévistes sont bien conscients de ce problème. Pascal, délégué UNSA, assure que "ça ne fait pas plaisir que les ordures jonchent le sol de la métropole, mais il faut qu'on fasse aboutir les revendications".

Pour le moment, aucune rencontre n'est prévue entre la direction et les syndicats. Ce mercredi matin, une assemblée générale des salariés a lieu au dépôt de Roncq, pour décider de la suite des événements.

Des grévistes devant le dépôt de Roncq © Radio France -

Des chiffres bien différents du côté de la direction

La direction d'Esterra ne souhaite pas s'exprimer à notre micro, mais affirme que 80% des tournées sont effectuées, et que seul un tiers des agents de collecte suivent le mouvement. Les syndicats dénoncent une "grève cassée" par la direction, par des collectes dites "de rattrapage", assurées par des non grévistes et des salariés en contrat précaire.