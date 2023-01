Des prêts sur gage de plus en plus nombreux au Crédit municipal de Tours

Le Crédit municipal est un établissement bancaire à vocation sociale : vous vous y présentez avec un objet et vous repartez quelques minutes plus tard avec sa valeur en liquide, tout en ayant la possibilité de revenir racheter cet objet un peu plus tard.

L'objet le plus insolite qu'ait vu passer la responsable de l'agence de Tours, c'est un morceau certifié du mur de Berlin, mais en général, les dépôts sont plus classiques : "Il s'agit essentiellement de bijoux, mais nous prêtons également sur du vin, des voitures, des tableaux, des bronzes, des instruments de musique" explique Valérie Flais. "Pour tous les objets autres que les bijoux, nous faisons appel à des experts. Ce sont les commissaires priseurs de Tours qui estiment les objets. Et puisque vous en restez propriétaire, vous pouvez à tout moment les reprendre. En revanche, si vous ne récupérez pas l'objet au bout de six mois, il faut vous acquitter des intérêts passés". Ces intérêts se montent par exemple à 60 euros, tous les six mois, pour un objet d'une valeur de 1.000 euros.

L'an dernier, près de 1.700 personnes ont eu recours aux prêts sur gage, à Tours, pour un montant moyen de 969 euros. Il n'y a pas de profil-type : certains viennent chercher 10 euros pour les aider à finir le mois. D'autres ont besoin de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un mariage, ou pour ne pas piocher dans un placement rémunérateur.

Nadia, elle, a déposé en deux fois 1.600 euros de bijoux en or : "la première fois pour partir en vacances et la deuxième fois pour aider ma mère à payer ses dettes de loyer. Je paye tout doucement dès que je peux et puis je sors des bijoux quand je peux".

Jacqueline a fait un autre choix : elle a récupéré 2.500 euros en déposant des bijoux il y a deux ans. Ses finances lui permettraient de les reprendre mais elle préfère les laisser dans le coffre du Crédit municipal : "Je sais qu'ils sont en sécurité ici plus que si c'était chez moi" explique la septuagénaire. "Par contre, je faisais très attention de payer mes intérêts pour ne pas qu'ils soient mis en vente automatiquement". Effectivement, si vous ne prolongez par votre contrat initial de six mois ou que vous ne rachetez pas votre objet, il peut être mis aux enchères, au bout de huit mois. C'est arrivé dans 7% des cas.

A coté des prêts sur gage, le Crédit municipal propose aussi des micro-crédits, jusqu'à 8.000 euros : "ce sont des petits prêts pour des personnes qui n'ont pas accès au monde bancaire, pour exemple pour des soins médicaux ou pour un retour à l'emploi en facilitant l'achat d'un véhicule" explique Valérie Flais.

L'agence du Crédit municipal est située place du Président Coty, à Tours-Nord © Radio France - ©Boris Compain

Le Crédit municipal est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, place du président Coty, à Tours. Le numéro de téléphone est le 02 47 05 58 58