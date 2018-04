Les éleveurs font la promotion de leur lait "C'est qui le patron" ce vendredi et samedi au Géant casino d'Auxerre. "C'est qui le patron " est une coopérative qui propose un lait sans OGM avec des vaches nourries avec des fourrages locaux. En contrepartie, les consommateurs payent un peu plus cher.

Auxerre, France

Il s'agit d'assurer aux agriculteurs une juste rémunération. Le lait est vendu dans la plupart des grandes surfaces. Une vingtaine de producteurs de l'Yonne , sur 200 environ, vendent désormais leur lait sous la marque "C'est qui le patron". A Auxerre les producteurs de lait se sont installés à l'entrée du magasin, impossible de les manquer.

On est sûr que le producteur sera payé - Philippe , un client

Une grande vache toute blanche est installée devant la palette de pack de lait de couleur bleu et juste au dessus deux pancartes où l'on peut lire: "C_e lait rémunère au juste prix son producteur"_. C'est ce qui motive l'achat de Philippe : "Je suis acheteur de lait bio, mais c'est très important aussi que le consommateur ait la certitude que le producteur va être payé"

Un lait de qualité sans OGM

En plus ce lait est bon et responsable assurent les agriculteurs présents. Ils garantissent un lait sans OGM avec un minimum de pâturage de trois mois pour les vaches. C'est la première fois que Maryline en entend parler : " Je trouve que c'est très bien parce que c'est une catégorie d'emploi sous payé. Je n'ai pas regardé le prix, j'ai regardé l'étiquette, je me suis dis on y va . C'est combien, 99 centimes?"

Henry Ragon producteur de lait est présent justement pour expliquer à quoi correspond le prix : "Là sur cette brique de lait à 99 centimes, il y a 39 centimes qui me revient, à moi producteur et là on recommence à retrouver de l'espoir. On peut imaginer que demain je puisse transmettre l'exploitation à mon fils."

On recommence à retrouver de l'espoir- Henri Ragon, producteur à Saints-en-Puisaye

Avec "c'est qui le patron" les producteurs touchent 39 centimes par litres au lieu de 31 centimes. Débuté vendredi , l'opération de promotion des producteurs de lait se poursuit ce samedi au Géant casino d'Auxerre.

Le lait c'est déjà plus de 45 millions de litres vendus, mais la marque "C'est qui le patron" propose également dans certaines grandes surfaces des pizzas, beurres bio et steaks hachés.