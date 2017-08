Des producteurs du Sud-Ouest viennent vendre leurs fruits et légumes aux Franciliens

50 tonnes de fruits et légumes produits dans le Lot-et-Garonne sont mis en vente jeudi aux Franciliens à Paris et en Ile-de-France. Tous les produits sont vendus à prix coûtant, à l’initiative du syndicat paysan Modef, pour mettre en valeur la filière maraichère française.

C'est une opération reconduite chaque année par le Modef (Mouvement de défense des exploitations familiales) qui connaît un succès certain. 50 tonnes de fruits et légumes produits dans le Lot-et-Garonne sont vendus ce jeudi, à prix coûtant, partout en région parisienne. Dès 8 heures et toute la journée, à Paris et dans la petite couronne, les consommateurs pourront remplir leur panier de tomates, melons, prunes, nectarines, pommes de terre, haricots verts et salades. Ces ventes directes de producteurs à consommateurs sont mises en place par le syndicat paysan Modef et par les sections locales du PCF en Ile-de-France.

Contre les pesticides

Alors que le scandale des œufs contaminés au Fiprenol touche l'Europe, l'opération vise à dénoncer le "dumping sanitaire (pesticides) lié aux importations" dont sont victimes les consommateurs français, explique le Modef. "En effet plusieurs centaines de molécules chimiques interdites en France sont toujours utilisées dans les pays qui exportent des fruits et légumes vers la France. Tous les aliments importés sont concernés", ajoute le syndicat.

Les points de vente en Ile-de-France

• Alfortville : 10h30 à la Section PCF d'Alfortville, 1 Square Véron.

• Bagneux : 10h - 11h30 au rond-point de la Fontaine Gueffier, devant le nouveau Franprix.

• Boissy-Saint-Léger : 10h dans le quartier de la Halle Griselle, rue Gaston Roulleau (face au centre social Michel Catonné).

• Bonneuil-sur-Marne : 10h à la pharmacie de Fabien, au laboratoire de Verdun, à République devant le Concorde, place des Libertés. A 12h devant la mairie.

• Champigny-sur-Marne : 10h au Bois l’Abbé, place Rodin et au Mordacs, devant la MPT Youri Gagarine. A 12h à la Mairie, Place Lénine. A 14h30 au Plateau, sur le parking avenue de Coeuilly et aux 4 cités, gare des Boullereaux. A 17h au Maroc, parking du centre Jean-Villar.

• Chevilly-Larue : 18h30 devant la Maison pour tous (23 rue du Béarn ). A 19h15 dans le quartier Anatole-France.

• Choisy-le-Roi : 16h30 sur la place Jean-Jaurès (Marché de Choisy).

• Fontenay-sous-Bois : 10h devant l’Hôtel de Ville, Esplanade Louis Bayeurte.

• Gennevilliers : de 9h30 à 10h30 dans le quartier des Agnettes, parking Victor Hugo. De 10h45 à 11h30, place du marché du Luth. De 12h à- 13h à la Ferme de l'horloge au Village. De 14h45 à 15h45 aux Grésillons face à l'Espace. De 16h à 17h30 sur le parvis de la mairie.

• Gentilly : 12h sur le parvis du gymnase Carmen-Lerou. A 17h30 sur l'esplanade de la mairie.

• Ivry-sur-Seine : 9h sur l'esplanade de la mairie.

• Kremlin-Bicêtre : 17h45 au 48 avenue Charles Gide devant la piscine.

• La Queue-en-Brie : 9h30 devant la Mairie, avenue Martier (Parking du centre commercial).

• Mitry-le-Neuf : de 8h30 à 12h devant la mairie annexe.

• Mitry-Bourg : de 8h30 à 12h place de la république devant la Poste.

• Nanterre : 9h dans le quartier du Petit Nanterre (5 allée des Iris). Et à 11h dans le quartier Parc Nord (Esplanade Charles de Gaulle).

• Nogent-le-Perreux : 10h à l’angle des rues Losserand et Anquetil.

• Orly-Ville : 10h à l’Espace Gerard Philippe (avenue de la Victoire).

• Orly-Aéroport : devant la section PCF de l’aéroport d’Orly, 2 rue Georges Baudelaire.

• Saint-Denis : 18h dans le quartier Franc Moisin devant la poste, quartier Floréal, promenade de la basilique devant le café et square Fabien. A 18h30 place du 8 mai.

• Valenton : 18h sur la place du marché.

• Villejuif : 10h à l’esplanade Pierre-Yves Cosnier (face à la Mairie). A 17h au Marché Auguste Delaune.

• Villeneuve-le-Roi : 10h à la cité Paul Bert et à la cité Raguet Lépine.

• Vitry-sur-Seine : 11h à l’Hôtel de Ville. A 14h à la Section PCF, place de l’église. A 17h à la gare du centre. A 18h à la Cité Colonel Fabien et Place du 8 mai à l’angle de la rue Rosenberg.

→ Tous les horaires de la vente sur le site du Modef