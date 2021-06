Des produits écologiques, zéro déchet : la nouvelle boutique "Cap Eco Logic" à Lit-et-Mixe

C'est une nouvelle boutique bio, zéro déchet et avec des solutions alternatives qui a ouvert ses portes à Lit-et-Mixe. Cap Eco Logic vous propose des produits d'hygiène, des emballages, des produits en inox...

Après avoir testé son projet dans diverses boutiques éphémères, Elodie Pradalier a décidé de lancer son projet dans sa ville natale de Lit-et-Mixe. C'est assez naturellement qu'est né Cap Eco Logic en plein centre de la ville. Une adresse qui vous propose pour la première fois dans cette commune de trouver des produits écologiques. Vous y trouverez des cosmétiques solides, des soins pour le corps, des alternatives pour l'hygiène féminine, le tissu pour remplacer le plastique...

Le fait de ne pas trouver ce type de produit près de chez moi m'a poussé à me lancer, chez moi, à Lit-et-Mixe - Elodie Pradalier, gérante de Cap Eco Logic

Le projet a vite pris à Lit-et-Mixe. Des nouveaux visages qui se sont laissé tenter et qui ont décidé de changer leur mode de consommation. Ce concept n'existait pas à Lit-et-Mixe et ses alentours. Il était donc normal et obligé que la gérante se lance dans la création d'une boutique écologique.

