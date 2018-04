Villiers-Charlemagne, France

Des livres, des vêtements, des objets, des meubles. Voilà ce que vous pouvez désormais trouver sur la plateforme en ligne Label Emmaüs. La communauté Emmaüs en Mayenne vient d'y adhérer. 162 produits des magasins de Laval et Villiers-Charlemagne ont pour l'instant été référencés. Et 12% de l'argent récolté sur chaque produit, seront reversés à Emmaüs International. Cette organisation finance des projets de solidarité en Afrique et en Asie notamment.

L'objectif c'est que 30 annonces au moins soient publiées chaque semaine. "On recherche la valeur des produits sur internet, on les prend en photo et on les met en vente sur la plateforme" explique Romain Chaupitre, le directeur adjoint de la communauté Emmaüs en Mayenne. "Une fois l'objet vendu, il est mis sous colis et envoyé par La Poste ou un autre transporteur. Des frais de livraisons s'ajoutent au prix de cet objet mais pour une bande dessinée ancienne par exemple, cela vaut le coup pour un collectionneur de se faire livrer à 100 ou 200 kilomètres de chez eux" termine le directeur adjoint.

Pour être référencés sur la plateforme en ligne, les produits sont photographiés © Radio France - Martin Cotta

Du linge, des vases, des objectifs d'appareils photos

17 commandes ont déjà été passées (du linge, des vases, des objectifs d'appareils photos). L'argent récolté devrait permettre le développement de l'accueil de compagnons à Emmaüs. "Nous sommes actuellement en plein travaux à Villiers-Charlemagne. On devrait passer de 44 à une cinquantaine de personnes accueillies à la fin" estime Romain Chaupitre, le directeur adjoint de la communauté Emmaüs en Mayenne.