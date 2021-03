Des professeurs d'EPS manifestent à Bobigny pour la réouverture des gymnases

"On s'adapte mais ce n'est pas facile tous les jours", résume Amandine, professeure d'Education physique et sportive (EPS) au collège Solveig-Anspach de Montreuil. Comme ses collègues réunis, ce mercredi 17 mars, devant les locaux de la direction académique à Bobigny, elle est venue dénoncer la situation qui perdure depuis deux mois.

Plus de gymnases depuis deux mois

Le 14 janvier dernier, le gouvernement annonçait, la suspension de toute activité sportive en intérieur y compris dans le cadre scolaire. Fini les cours de volley ou de badminton dans un gymnase. Les professeurs doivent se rabattre dans les cours de récré ou dans les stades à l'extérieur quand il y en a un à proximité de l'établissement scolaire. "Mais on connaît tous la carence du département en terme d'équipements sportifs et parfois il faut marcher 20 ou 30 minutes pour rejoindre un stade", rappelle Jonathan Alves, professeur au collège Marcelin Berthelot de Montreuil. Puis souvent, plusieurs collèges, lycées et écoles se partagent le même équipement extérieur. "Parfois, on se partage un petit bout de terrain avec des dizaines de classes".

Des cours dehors selon la météo du jour

Quand la pluie, le vent ou la neige, comme en février dernier, s'invitent, c'est pire : il faut annuler le cours ou opter pour un cours théorique en salle. Un non-sens pour Clara, prof au collège Marie Curie des Lilas. "Aucun prof ne vise à faire un cours d'EPS assis, en disant sortez les stylos, regardez la vidéo et répondez au QCM". La plupart des enseignants présents à ce rassemblement affirment n'avoir donné aucune note à leurs élèves de tout le second trimestre car impossible de les évaluer.

"Le droit à l'éducation physique et sportive est bafouée par l'État" - Jonathan Alves, co-secrétaire du SNEP-FSU 93 Copier

"Les élèves ont besoin d'évacuer, de se défouler"

C'est le cas d'Amandine, qui commence tout juste dans le métier, un peu démoralisée par la situation, elle l'avoue. "Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir fait de l'EPS cette année, c'est plutôt de l'animation qu'apprendre des choses aux élèves avec du contenu". Mais surtout, cette enseignante s'inquiète pour certaines élèves en pleine détresse psychique. "On le voit dans leur comportement, certains élèves qui explosent parce qu'ils ont besoin de se défouler mais ils n'ont pas d'EPS normale et en plus tous les clubs sont fermés à l'extérieur à partir de 18 heures, ils ont zéro moyen d'évacuer".

Serge, professeur d'EPS à la retraite depuis janvier, est venu soutenir ses collègues © Radio France - Hajera Mohammad

Et si le gouvernement annonce un reconfinement de la région, ce jeudi soir ? La situation deviendra encore plus dramatique, estiment ces professeurs, d'où l'urgence, selon eux, à rouvrir les gymnases au moins pour les cours d'EPS.