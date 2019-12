Des projets innovants pour redonner vie à sept sites vacants au Havre

Sur le site de l'ancien cinéma Sirius avenue Foch, le projet Passage des cinémas prévoit des logements, un passage piéton traversant et paysager avec des commerces

Le Havre, France

La ville du Havre continue sa mue. En début d'année la municipalité a lancé un vaste appel à projets baptisé "Réinventer Le Havre"pour redonner vie à neuf lieux de la ville. Des équipes composées d'architecte, d'urbaniste et d'investisseur ont travaillé dessus. En tout 48 candidatures ont été envoyées et finalement 7 lauréats ont été dévoilés mardi.

Des projets de lieux de vie innovants

Finalement sept lauréats au lieu de neuf car deux sites n'ont pas trouvé candidatures. Il s'agit de l'emblématique bassin du Commerce : les projets proposés n'étaient pas réalisables dans le temps imparti et l'espace André Graillot- Port Cente : le projet nécessitait des subventions publiques, ce qui ne répondait pas à la demande de la ville.

En effet pour ces projets innovants, le financement provient uniquement du privé : 120 millions € au total mis sur la table par les investisseurs. On trouvera donc de nouveaux espaces de vie, des espaces verts, 300 logements une crèche inclusive, un hôtel 4 étoiles, des bureaux nouvelle génération. Par exemple, le site de l'ancien cinéma Sirius avenue Foch, vide depuis trois ans, va se transformer en verrière végétalisée avec logements dans les étages; commerces et restauration au rez de chaussée. Tous ces projets sortiront de terre entre 2020 et 2025.

ECOUTEZ Le reportage d'Amélie Bonté avec des lauréats de Réinventer Le Havre Copier

La transformation de l'EM Normandie et de la halle aux poissons

L'EM Normandie sera transformé en lieu de vie multiple avec des logements, des jardins partagés, un hôtel de luxe, une salle de sport pour les familles - Baumschlager Eberle Architekten

L'EM Normandie située en plein centre ville sera vide d'ici la rentrée prochaine, les élèves iront étudier dans leur nouveau campus de la cité numérique. Le bâtiment, propriété de la CCI Seine Estuaire va être transformé en "Scènes de vie", projet lauréat pour ce site. Arnaud Aust de Sogeprom, l'un des investisseurs détaille ce qu'on trouvera dans cet espace :

C'est une offre à multiples facettes : un hôtel 4 étoiles, des logements intergénérationnels, des jardins et des toitures partagés, une école privée bilingue, une salle de sport pour les familles..."

Le coût total de cette réhabilitation : 25 millions €, l'espace sera habitable à partir de 2025.

Autre lieu, emblématique de la ville du Havre : la halle aux poissons construite en 1952. Aujourd'hui en sommeil, elle sert de stockage aux pêcheurs et va devenir un lieu public dédié à la mer, Marion Dutoit est paysagiste-artiste, lauréate pour ce site :

La base des activités sont des kiosques alimentaires avec des tables collectives. Tout autour gravitent des expositions, activités ludiques, culinaires autour de la mer."

La halle aux poissons deviendra un lieu d'animation ouvert au public dès le printemps 2020 - Encore Heureux

Dés le printemps prochain les Havrais pourront découvrir ces premiers aménagements de la halle aux poissons, le reste des travaux se fera pendant l'hiver suivant.