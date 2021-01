Des protections hygiéniques gratuites au lycée de l'Authie de Doullens

Jeanne, Juliette et Rebecca devant le distributeur de protections hygiéniques

"Quand j'étais en seconde je devais faire un exposé sur le tabou autour des règles." se souvient Jeanne. "Et pour l'illustre j'ai fait une grande affiche en forme de serviette hygiénique, avec des tâches rouges. Parce que dans les pubs c'est du liquide bleu qui est utilisé, mais ce n'est pas la vérité. Une affiche qui a choqué l'administration du lycée, et qui montrait bien que les règles restent un tabou."

Deux ans plus tard, une nouvelle proviseur arrive au lycée et fait le tour des classes. Les trois amies décident de lui envoyer une lettre pour lui parler de leur idée de mettre à disposition un distributeur. L'idée lui a plu et en quelques mois, la machine a été installée dans les toilettes des filles du lycée.

Pour dépanner celles qui ont un petit accident ou qui n'ont pas les moyens

Au départ c'est une petite boîte qui a été déposé pour voir si il y avait un besoin. Et ça a marché. Le distributeur coûte 2500€. Il a été financé par l'établissement. "D'autres lycéennes veulent en installer dans leurs lycées. Elles nous contactent via notre instagram."

En plus du distributeur les jeunes femmes ont mis des affiches avec des phrases bienveillantes, "parce qu'à cause des réseau sociaux on a pas confiance en nous" assure Juliette. Grâce à leur initiative une semaine consacrée à l'égalité hommes/femmes va se dérouler avant les vacances de Pâques au lycée de l'Authie.

Ragnagna, les équerres, la rivière rouge..

Pourquoi avoir honte de parler des règles, pourquoi devoir se cacher? se questionnent les jeunes femmes qui soulignent tous les surnoms qu'on peut donner aux menstruations.

L'Ecosse est le premier pays à avoir instauré la gratuité des protections hygiéniques en novembre dernier.