Des protège-tibias gardois sur les jambes de Lionel Messi

Il reste modeste, mais son entreprise se développe de plus en plus. Cheikh Thioub est l'un des cofondateurs de MC Protech, une boîte gardoise basée à Bernis et qui fabrique des équipements pour les légendes du football. Léo Messi, Karim Benzema, les équipes nationales du Sénégal ou de l'Algérie portent ses protège-tibias et ses chaussettes antidérapantes.

"Les professionnels viennent à nous"

"Quand on regardait des matchs de Ligue 1 et qu'on voyait nos chaussettes à la télé, ça nous faisait toujours quelque chose. On est plus habitués maintenant, mais c'est toujours une fierté", sourit Cheikh Thioub. Créée il y a six ans, l'entreprise est en plein essor : "On démarchait beaucoup les clubs au début, maintenant les professionnels viennent à nous", explique le jeune homme.

Des salles privées de remise en forme

L'entreprise vend donc des équipements, pour les professionnels comme les amateurs et propose aussi des salles privées de remise en forme. "Nous avons équipé aussi bien des coachs sportifs que des joueurs du Bayern Munich", reprend Cheikh Thioub.

L'entreprise n'a pas oublié ses racines et équipe aussi des clubs locaux comme Sète ou le Nîmes Olympique.