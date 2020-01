Des rabais jusqu'à 70% pour la grande braderie d'hiver de Nîmes

Nîmes, France

Du soleil et 19 degrés dans les rues de Nîmes ce vendredi après-midi : idéal pour flâner dans le centre-ville et faire du shopping. Ça tombe bien, c'est la grande braderie d'hiver pendant deux jours. Elle est organisée par la ville, Coeur de Nîmes, l'office du commerce et de l'artisanat du centre ville et la Chambre de commerce du Gard.

Les commerçants déstockent

Pour les commerçants, c'est l'occasion de liquider les stocks qu'ils ne peuvent plus mettre en rayons. C'est ce qu'explique Céline, de la boutique Vent d'Ouest, située place Bellecroix. Elle est installée rue Général Perrier, où le magasin va déménager dans quelques semaines. "Cette braderie, ça permet de clore la liquidation totale que nous faisons depuis le mois de décembre. Avant de faire les travaux, on fait la braderie avec des prix. Ça permet de déstocker, de faire de la place dans le magasin, d'avoir un peu de trésorerie."

Des prix bradés

Pour les clients, c'est l'occasion de réaliser de vraies bonnes affaires. Avec, souvent, des articles bradés à 70% de leur prix initial. Comme par exemple ces gilets pour hommes, vendus 39 euros au lieu de 109 dans une boutique située près de la cathédrale. Muriel est venue avec son mari Hugo de Saint-Hippolyte-du-Fort. Il vient de rentrer dans une boutique pour essayer un pantalon qu'il a vu dehors. "J'ai enfin réussi à le traîner chez un commerçant dit-elle. Je n'ai même pas regardé les prix ! . Mounir lui est ravi : il a acheté deux chemises Pierre Cardin 10 euros chacune contre 79 euros. "Avec un ami, on en a pris quatre."

La grande braderie d'hiver se poursuit ce samedi dans le centre-ville de Nîmes. Le stationnement sera également gratuit en surface.

"On profite de la braderie pour clore la liquidation du magasin Vent d'Ouest" © Radio France - Sylvie Duchesne