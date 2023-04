Des rails mosellans bientôt envoyés en Ukraine pour reconstruire le pays

L'acier mosellan va servir à reconstruire l'Ukraine. L'usine Saarstahl Rail d'Hayange, spécialisée depuis 130 ans dans la fabrication de rails, et depuis deux ans dans la fabrication de rails bas carbone, grâce à l'acier venant de l'aciérie électrique Ascoval dans le Nord, a déjà fabriqué un millier de tonnes de rails en attente de livraison pour l'Ukraine. Il manque le seul feu vert du parlement ukrainien, qui devrait intervenir d'ici le mois de juin. A terme, Saarstahl Rail enverra 25.000 tonnes de rails en Ukraine, soit 8% de sa production annuelle.

"Fierté" de soutenir les Ukrainiens

Le PDG de Saarstahl, Klaus Richter, et le ministre de l’Industrie, Roland Lescure. © Radio France - Julie Seniura

En décembre dernier, un certain nombre d'entreprises françaises souhaitant participer à la reconstruction du pays avaient été reçues au ministère de l'Economie, à Bercy. Saarstahl Rail était présente. Le millier de tonnes de rails devrait être expédié dès que le parlement ukrainien aura voté l'achat de ces rails. "On espère que dès le mois de juillet, ces rails seront posés. C'est une priorité, une urgence, et un geste politique fort", estime le ministre de l'Industrie Roland Lescure, venu à Hayange visiter le site ce mardi. "Nous sommes heureux et fiers d'apporter notre soutien aux Ukrainiens", a ajouté le PDG de Saarstahl, Klaus Richter.

Lors de sa visite, Roland Lescure a salué l'engagement des 450 salariés de Saarstahl Rail pour la décarbonation de l'industrie, grâce à cet acier "vert", pour leur place incontournable dans l'avenir du rail en Europe, et pour leur participation à la reconstruction de l'Ukraine. Il mise même sur cet aspect pour convaincre les jeunes de venir travailler dans des usines comme celles d'Hayange : "Ces rails participent à l'effort de paix européen. Il faut qu'on donne envie aux jeunes : qu'ils aient des bonnes rémunérations, mais aussi qu'ils mettent du sens dans ces projets industriels".

Comité d'accueil de syndicalistes de la vallée de la Fensch

Au moment de son arrivée à Hayange, une centaine de syndicalistes de divers sites sidérurgiques de la Fensch (Saarstahl, ArcelorMittal, Ascometal) ont manifesté et accueilli le ministre sous les sifflets. Ils ont ensuite longuement échangé avec lui sur la réforme des retraites, qui cristallise encore beaucoup de mécontentement.