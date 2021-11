Des routiers normands ont prévu de distribuer des tracts ce vendredi matin à Rouen, le Havre et Caen pour demander des augmentations de salaires.

Des rassemblements de routiers normands à Rouen, le Havre et Caen pour demander des augmentations de salaires

Tout est parti d'une vidéo postée il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux par un chauffeur de Saint-Nazaire, appelant les routiers à se mobiliser partout en France ce vendredi, pour demander des revalorisations de salaires et plus de reconnaissance. Un appel soutenu par le syndicat Sud Solidaires, et notamment relayé en Normandie par Arnaud Bazire, routier depuis 22 ans, il travaille pour une société de transport rouennaise.

En Normandie, des rassemblements de routiers sont prévus dès 6h ce vendredi près de Rouen, au rond point des Vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray, près du Havre à Harfleur au rond-point de la Brèque, et à Caen au niveau des dépôts pétroliers près du viaduc de Calix. Pas de barrages, pas de blocages, mais les routiers vont distribuer des tracts, ce qui risque de provoquer des ralentissements.

Arnaud Bazire est routier depuis 22 ans Copier

Actuellement, le taux horaire maximum pour les routiers est de 10,49 euros de l'heure explique Arnaud Bazire, seulement un centime de plus que le SMIC, le même taux depuis 20 ans assure-t-il. Les routiers demandent donc une augmentation pour rendre le métier plus attractif, car les entreprises ont des difficultés à recruter.

Arnaud Bazire est l'un des relais au niveau régional du mouvement Copier

Ils veulent également alerter le grand public et demander plus de reconnaissance, eux qui ont continué à circuler pendant le premier confinement, sans aires d'autoroute ni restaurants ouverts.

Les chauffeurs routiers aimeraient plus de reconnaissance Copier

Actuellement les routiers peuvent partir à la retraite à partir de 57 ans, car ils travaillent beaucoup plus que 35 heures par semaine, mais ils redoutent que ce CFA, le congé de fin d'activité, soit remis en cause par le gouvernement.