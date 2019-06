Des recrutements cet été à l'hôpital de Brive pour pallier tous les manques de personnels

L'hôpital de Brive recrute. Pour pallier l'absentéisme dans les services, plus de 40 agents seront embauchés durant l'été. De quoi satisfaire au moins un peu les agents notamment des urgences, en grève. Avant la mise en œuvre d'un plan plus vaste pour ce service en particulier.

Brive-la-Gaillarde, France

L'information a été donnée ce vendredi par la direction du centre hospitalier confronté à la grogne de ses agents, et plus spécialement de ses urgences, en grève depuis ce mercredi pour réclamer notamment des moyens supplémentaires. Il y aura donc des recrutements dans les prochaines semaines. Des embauches qui étaient prévues de longue date mais qui n'avaient pu être réalisées au printemps : un classique dans les hôpitaux qui doivent attendre les sorties des promos des écoles en juillet pour trouver des candidats. 25 infirmières et 18 aides-soignantes rejoindront donc cet été l'ensemble des services dont 2 infirmières et 5 aides-soignantes pour les seules urgences.

Plus de remplaçants

"Nous avons prévu de recruter l'ensemble des effectifs nécessaires au remplacement de l'absentéisme" précise Sandrine Berger, directrice par intérim du centre hospitalier briviste. Autrement dit ces nouveaux venus devraient suffire à combler les manques de personnels qui ont obligé trop souvent les agents restants à revenir sur leurs jours de repos ou à travailler à effectifs insuffisants. Qui plus est l'hôpital a augmenté cette année le nombre de ses agents remplaçants permanents qui est passé de 84 à 114.

1,3 millions d'euros de travaux aux urgences

Sandrine Berger va par ailleurs rencontrer les personnels des urgences dès ce 2 juillet pour aborder avec eux la mise en œuvre d'un plan à plus long terme pour le service confronté depuis ces dernières années à une hausse de ses visiteurs journaliers. Celui-ci est en moyenne cette année de 115 par jour avec un délai d'attente moyen lui aussi en hausse, 3h45 en février dernier. Ce plan prévoit un poste supplémentaire d'infirmière mais surtout un réaménagement important du bâtiment des urgences, vieux de 10 ans et qui n'est plus adapté aux flux actuels. Des travaux doivent commencer au printemps pour un montant d'1,3 millions d'euros. Par ailleurs une réflexion est engagée pour améliorer les liens entre les urgences et les autres services pour éviter de garder aux urgences un personne faute de lit dans le service où elle doit être hospitalisée.