Des réfugiés aident un viticulteur de l'Yonne à pallier le manque de main d'œuvre

Les vendanges ont démarré dans l'Yonne, en avance à cause de la sécheresse. Les viticulteurs font face à une autre difficulté : le manque de main d'œuvre. "Il y a dix ans, on avait une liste d'attente phénoménale. Aujourd'hui, les gens n'ont plus tellement envie de faire les vendanges. On a du mal à embaucher. On devait avoir cinquante vendangeurs mais sept ne sont finalement pas venus", note avec dépit Alain Vignot, viticulteur à Paroy-sur-Tholon.

Le domaine Vignot a donc décidé de se tourner vers le centre d'accueil pour demandeur d'asile (Coalla) à Joigny pour embaucher des réfugiés. "La directrice nous a contacté l'an dernier pour savoir si on pouvait leur offrir du travail. C'est ce que nous avons fait et ça s'est très bien passé. Donc, cette année j'ai pris les devants", explique Alain Vignot.

De la vie de bureau au travail en plein air

Neuf Afghans et un Ethiopien travaillent depuis ce lundi dans les vignes de la côte Saint-Jacques, près de Joigny. Accroupi, sécateur à la main, Nabile coupe les raisins avec précaution. "Le patron m'a dit de faire attention parce que je peux me blesser", raconte-t-il en souriant. Il découvre le métier de vendangeur et plus globalement le travail au grand air et physique. En Afghanistan, il était avocat. "J'aime bien, c'est comme un loisir et la chaleur ne me dérange pas. Nous commençons à 7h le matin et nous terminons à 12h".

En revanche, la transition a été plus difficile pour son collègue Ahmed. "C'était dur pour moi au début parce qu'en Afghanistan, je travaillais dans un bureau, dans un ministère. Mais que voulez-vous ? Notre pays se bat contre les Talibans qui nous ne laissent pas vivre. Dans cette situation nous devons travailler dur. Je dis merci aux Français qui nous permettent de travailler ici et qui nous aident".

"La barrière de la langue ne pose pas de problème"

Ces réfugiés ne sont pas très à l'aise avec la langue française mais ce n'est pas un problème selon Alain Vignot : "La barrière de la langue ne pose pas de problème. Avec des gestes c'est simple, ils comprennent". Anaïs, salariée du domaine Vignot depuis quatre ans, confirme. "En général, il y a en a toujours un qui comprend globalement notre langue. Quand je vois qu'ils oublient des raisins ou qu'ils en font tomber je le dis et celui qui comprend leur explique. Il surveille son équipe, ils sont vraiment très consciencieux. Ils travaillent bien, ils sont ponctuels, ça se passe très bien", se réjouit-elle.

Anaïs encadre les saisonniers. Elle a composé plusieurs groupes. Les Afghans sont dans la même équipe, "c'est plus simple parce que déjà, ils ne sont pas isolés. Quand on débarque dans un pays, qu'on ne connaît pas la langue, ça peut être difficile de se retrouver isoler dans un travail. Puis, c'est aussi plus pratique pour nous, pour les échanges". Les réfugiés prennent des cours de français. Ils ont été suspendus le temps de la récolte qui devrait durer une dizaine de jours.

Les saisonniers sont rémunérés au smic horaire, les porteurs gagnent deux euros supplémentaires par heure. Par ailleurs, le domaine Vignot ajoutera un euro par heure travaillé, pour celles et ceux qui iront jusqu'à la fin de leur contrat.