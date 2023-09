Des réfugiés assurent la cueillette des pommes dans le Sud Sarthe

La cueillette des pommes est lancée dans le Sud Sarthe. Les fruits sont murs dans les vergers et comme chaque année, c'est une course contre la montre qui s'engage pour les arboriculteurs. Ils ont deux mois pour tout cueillir. Un défi car les cueilleurs ne sont pas légion. Pour pallier ce manque de main d'œuvre, des arboriculteurs basés à Chenu, près de Montval-sur-Loir font appel à des réfugiés. C'est Tadamoon, une association d'aide aux demandeurs d'asile fondée par Brigitte Coulon-Marques, qui démarche les arboriculteurs depuis cinq ans pour offrir du travail à 53 réfugiés.

53 réfugiés proposés Tadamoon

"J'avais vu une manchette dans la presse locale. J'ai pris alors les pages jaunes et je les appelés" se souvient-elle. "Depuis, ça marche très bien. On est énormément sollicités, vous n'imaginez pas le nombre de gens qui veulent travailler. Là, on en envoie 53 mais parce qu'il n'y a que 53 places dans le bus". Tadamoon prend en charge le transport. Chaque matin, un car vient chercher au Mans ces demandeurs d'asile pour les amener dans les vergers.

Au delà de l'aspect salarial, Brigitte Coulon-Marques voit là une manière de rompre l'isolement et "l'oisiveté" : "Ce sont des gens qui ont vécu des massacres, dont certains sont toujours en cours. Ils ont une mémoire traumatique absolument terrible et l'oisiveté est pour eux particulièrement dommageable". Ces personnes ont fui le Soudan, le Yémen, la Mauritanie ou encore l'Afghanistan. Réfugiés en France, ils se sentent redevables explique la fondatrice de Tadamoon : "Ils mesurent ce que la société française leur offre : vivre en paix, la sécurité sociale, le RSA. Ils souhaitent contribuer".

Dans cette exploitation de 76 hectares à Chenu dans le Sud Sarthe, il y a 4.000 tonnes de pommes à cueillir. © Radio France - Julien JEAN

Pour les arboriculteurs, c'est une main d'œuvre bienvenue. "Moi j'ai 76 hectares de vergers, 4.000 tonnes de pommes à cueillir et pas assez de gens pour la cueillette" explique ce producteur installé à Chenu, qui préfère garder l'anonymat. "Les travailleurs réfugiés, on sait bien que ça ne plait pas à tout le monde. On a eu quelques désagréments". Il y a deux ans du gazole a été répandu dans ses bacs à pommes.

L'arboriculteur ne souhaite pas s'étendre. Ni revenir en arrière sur son recrutement. "Nous on est très content. Ce sont des gens qui bossent. C'est tout ce qui comptent. On est la quatrième génération et on a toujours eu un manque de main d'œuvre. Mes arrières grands-parents ont fait travailler des Bretons, mes grands-parents des Portugais. Puis cela a été les Polonais. Pour nous, c'est naturel". Aujourd'hui, les réfugiés représentent quasiment la moitié de ses effectifs de cueilleurs.