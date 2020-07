Des renforts de police annoncés pour le commissariat de Perpignan

C'est un renfort bienvenu pour les forces de l'ordre du département : 28 nouveaux agents de la Police nationale sont attendus au commissariat de Perpignan dès le 1er septembre prochain.

Cette dotation de l'État vient s'ajouter à la vingtaine de postes supplémentaires déjà obtenus il y a deux ans, ce dont se félicite le député LREM Romain Grau : "C'est une excellente nouvelle pour tous les Perpignanais qui en avaient bien besoin", résume le rapporteur spécial du budget de la police et de la gendarmerie à la Commission des finances de l'Assemblée.

Le parlementaire souhaite que ces renforts "puissent rapidement intervenir sur le terrain plutôt que faire de la paperasserie dans les bureaux, car ce gouvernement a fait de la sécurité l'une de ses priorités et nous souhaitons également alléger et simplifier les tâches administratives des agents".

À quand un nouvel hôtel de Police à Perpignan ?

De son côté, le syndicat Alliance Police nationale refait les comptes : sur les 28 postes annoncés, deux viennent combler le vide laissé par deux policiers affectés à d'autres missions. Ce sont donc 26 créations nettes de postes qui seront affectées au commissariat de Perpignan.

Franck Rovira, le secrétaire départemental du syndicat est satisfait, mais il espère à présent qu'une autre revendication forte des policiers sera satisfaite : "Ça va faire du bien au commissariat et pour la sécurité des Perpignanais, mais il faut savoir que l'Hôtel de Police de Perpignan est vétuste, très à l'étroit et pas du tout adapté. On attend de nouveaux locaux depuis 2001, il est vraiment temps de prendre ce problème à bras le corps !"

Les 28 nouveaux agents affectés à Perpignan prendront leur fonction le premier septembre prochain.