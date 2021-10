Des repas livrés aux domiciles des seniors de Tullins

Même si la livraison de repas aux personnes âgées existait déjà dans la commune, depuis janvier dernier les plateaux sont préparés par Trait'Alpes, un traiteur basé à Saint-Martin-le-Vinoux. Ce qui n'est pas pour déplaire à René, 84 ans : "Tout est parfait, c'est très bon. Surtout il ne faut pas changer ni les produits, ni les fabricants, ni les livreurs", sourit-il.

La factrice, Margaux, passe chez René tous les deux jours. "Je l'attends avec plaisir, explique René, elle est souriante et gentille !" Margaux travaille à la Poste, elle a commencé à livrer ces repas en juillet. "La Caisse centrale d'activités sociales (CCAS) me donne une pochette avec tous les menus, explique-t-elle. Ils ont deux choix par jour. Je leur donne les menus en même temps que les repas et puis une fois le choix fait je les ramène à la CCAS." Au menu de ce jour-là pour René, des endives au jambon, une soupe et en dessert, un yaourt et un pamplemousse.

Un prétexte contre l'isolement

Ce rendez-vous quotidien est plus qu'un service commercial pour le maire de la commune, Gérald Cantournet : "Tullins est une commune rurale, nos seniors ont envie de rester chez eux. Plutôt que de les contraindre à venir au foyer logement, il faut leur permettre de vivre en sécurité chez eux. Pour ça, il faut qu'ils aient de la visite tous les jours, ils ont besoin de contact. Le repas c'est aussi un prétexte pour que quelqu'un passe tous les matins et c'est le moment d'échanger, de voir si tout va bien. Ça rassure la famille."

Le repas et la livraison coûtent 11 euros et 40 centimes.