Des repreneurs potentiels pour Besse et Aupy, le fabricant de dépanneuses de Dordogne dévasté par la grêle

Le fleuron industriel du ribéracois Besse et Aupy sera fixé sur son sort le 2 mars prochain. Après les violents orages de grêle de juin dernier, le fabricant de dépanneuses avait été placé en liquidation judicaire en octobre. Plusieurs délais successifs avaient été accordés ces dernières semaines pour permettre aux éventuels candidats à la reprise de se manifester, et finalement, trois repreneurs potentiels sont venus présenter leur projet ce jeudi, devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Périgueux.

Trois repreneurs éventuels

Le juge a étudié les trois projets, l'un après l'autre. Selon nos informations, le premier candidat à la reprise est un équipementier agricole, déjà bien implanté en Dordogne.

Un deuxième repreneur s'est lui aussi montré intéressé, il n'est pas originaire de Dordogne, mais selon nos informations il serait soutenu par les anciens salariés de Besse et Aupy. A l'époque ils étaient 32 employés sur le site.

La comcom candidate

En plus de ces deux acheteurs potentiels, la communauté de communes du ribéracois a décidé elle aussi de candidater à la reprise. Par le vote d'une délibération en conseil communautaire, elle s'est proposée pour racheter les bâtiments de Besse et Aupy, pour la somme de 40.000 euros. "L'idée, c'est de réhabiliter le site. La grêle a fait de gros dégâts sur le bâtiment, donc il y a des charges de désamiantage, de recouverture, les bâtiments administratifs, l'électricité, tout est à refaire. Et c'est un vrai frein pour les éventuels repreneurs", explique le président de la communauté de communes Didier Bazinet.

Selon lui, il y en aurait pour 800.000 euros de travaux en tout. La communauté de communes réhabiliterait donc le site, et une entreprise pourrait ainsi s'y installer.

La décision sera rendue le 2 mars prochain.