Des restaurants de l'Yonne rouvrent pour les ouvriers et employés : "ça donne du courage"

Depuis une petite semaine, il y a comme un léger air de normalité dans certains restaurants de l'Yonne. 19 restaurateurs icaunais, tous volontaires, accueillent en effet des ouvriers pour le déjeuner. Un soulagement pour ces clients, qui peuvent de nouveau manger chaud. Un bonheur aussi pour les restaurateurs, qui peuvent retourner en cuisine.

Le restaurant sert environ dix couverts chaque midi. © Radio France - Delphine Martin

Didier Barjot, restaurateur : "on veut montrer qu'on est toujours là" Copier

A Auxerre, Didier Barjot s'est ainsi remis aux fourneaux de son établissement, "la farandole gourmande". Certes, ce professionnel n'était pas totalement désœuvré puisqu'il a aussi une activité de traiteur, avec une boutique à Saint-Georges-Sur-Baulche. Mais cette-fois, c'est son restaurant qui reprend vie. "Cela nous fait plaisir de rouvrir nos établissements qui commençaient à prendre les toiles d'araignées si j'ose dire" explique-t-il avec un sourire dans la voix.

Montrer que les restaurateurs sont toujours là

Depuis jeudi dernier, ce cuisinier sert donc une dizaine de clients chaque jour, le midi, grâce à une convention signée, pour l'instant, avec deux entreprises. L'opération n'est pas franchement rentable, mais pour ce professionnel, l'essentiel est ailleurs : "c'est pour se donner du courage, de la motivation, pour ne pas rester sans rien faire. C'est aussi pour montrer que nous, les restaurateurs, on est toujours là ! Pour prouver à l'Etat que même en recevant peu de monde, on sait mettre des choses en place, on respecte les gestes barrières, on continue à investir, on a refait faire des cloisons entre les tables par exemple. On ne lâche rien. Cela montre notre volonté. Et puis ça fait plaisir de donner à manger à des gens qui étaient dans des camions, dans le froid et la pluie", poursuit le restaurateur.

Gagner de l'argent sans travailler, ce n'est pas dans mes convictions (Valérie, serveuse)

Sa joie est partagée par Valérie, la serveuse. Après des mois de chômage partiel, elle peut enfin retrouver une activité. Et c'est un vrai soulagement. Quand son patron l'a appelée, ça lui a fait plaisir : "moralement, ça devenait compliqué, quand même. On essayait de s'occuper mais ce n'est pas pareil. Surtout dans nos métiers, on aime bouger, on aime le contact avec la clientèle. Et puis dans la restauration, on n'est pas du tout habitué à ne pas travailler. Moi, j'ai toujours travaillé dans la restauration. Le chômage, je ne connaissais pas. Même en touchant mon salaire, je ne me sentais pas bien. Pour moi, ce n'est pas normal de gagner de l'argent comme ça, sans travailler. Ce n'est pas dans mes convictions. Donc c'est sûr que ça fait du bien de reprendre, même s'il n'y a pas encore trop de monde pour l'instant."

Valérie, serveuse : "ça fait du bien de reprendre" Copier

Pour les clients : plus de convivialité qu'avant

Au menu : œufs en meurette, fromage de tête, steak-frites, grenadin de veau ou pavé de saumon. Et pour le dessert : tarte au citron ou île flottante. Les convives ne cachent pas leur satisfaction : "J'ai pris une entrecôte avec quelques frites. C'était bon, il n'y a rien à dire", dit Axel. Son collègue Fabrice ajoute : "cela nous permet des souplesses au niveau des horaires pour aller manger. C'est beaucoup mieux". Ces hommes, souvent en déplacements professionnels, ne regrettent pas les repas pris seuls, dans leur bureau ou dans un local de chantier, quand ce n'est pas dans la voiture. "Cela nous manquait vraiment, cette convivialité".

Comme "la farandole gourmande", 18 autres restaurants de l'Yonne se sont portés volontaires pour servir les salariés des entreprises du BTP.